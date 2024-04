Attraversa a piedi il ponte più bello del mondo: resti sospeso in aria a 140 metri d’altezza

Immaginate di poter fare una bellissima passeggiata su un ponte quasi sospeso tra le nuvole in uno dei posti più belli del mondo… ti rivelo subito dove si trova.

Gli ultimi anni sono stati davvero difficili a causa del Covid-19, con il mondo sottochiave e impossibilitati per diverso tempo a viaggiare come si desiderava. Un lungo lasso di tempo durante il quale sono stati stilati itinerari per posti da poter visitare e tanto altro ancora.

Adesso che il ciclo dei viaggi è ripreso a tutta carica, molti turisti in giro per il mondo hanno avuto modo di visitare delle bellissime location già note e tante altre nuove che sono arrivate alla ribalta, diventando un punto di riferimento per chi ha individuato già la meta da raggiungere.

Non a caso, a suscitare l’interesse dei travel lovers troviamo un ponte molto speciale, che si trova a 140 metri di altezza… un’attrazione incredibile che ben presto è diventata na meta di interesse.

Il ponte a cui facciamo riferimento, inoltre, è stato reso celebre dall’astronauta canadese Chris Hadfield che ha pubblicato uno scatto nella sua pagina Twitter.

Lasciati incantare dal ponte più bello del mondo

Il modo di viaggiare è cambiato considerevolmente nell’arco degli anni, ormai raggiungere ogni parte del mondo è diventato semplice e anche più alla portata di portafogli. In meno di 15 ore possiamo essere dalla parte opposta del mondo, in una location da sogno raggiunta con mezzi sicuri e comodi. Persino raggiungere la Cina orientale è diventato un gioco da ragazzi, e qui potremmo trovare una lunga serie di location che vale la pena visitare… proprio come quella che vi sto per suggerire.

Recentemente lo scatto pubblicato dall’astronauta Hadfield ha acceso i riflettori sul Ruyi Bridge, lungo 100 metri e realizzato a 140 metri di altezza il quale è stato ritratto in moltissime altre foto che i turisti hanno realizzato per poi postare sui social, ma dove si trova di preciso questa location da sogno?

Ecco dove si trova il ponte che ha incantato tutto il mondo

Il Ruyi Bridge, dunque, si trova nel cuore della Cina orientale nella valle di Shenxiaju, la quale l’attraversa con il tuo lungo cammino, immerso nella natura con una vista mozzafiato, così tanto lasciare tutti coloro che l’hanno vista senza parole.

Il ponte in questione si intreccia su due livelli con ben tre passerella su due elevazioni, un’opera d’arte moderna progettata da He Yunchang, già noto per aver contribuito alla realizzazione del Bird’s Nest nello Stadio Nazionale di Pechino che ha ospitato in passato i giochi olimpici.