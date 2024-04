Scuole aperte anche in estate: lo ha deciso il ministro | Passa la nuova legge

Poco prima delle vacanze estive ecco che arriva la clamorosa decisione del Ministro, le scuole rimarranno aperte. Passa la nuova legge.

Tra i tanti cambiamenti messi in atto negli ultimi anni alcuni hanno toccato le scuole, soprattutto nel momento in cui l’istruzione ha aperto le porte alla formazione-lavoro già da qualche anno, così da indirizzare gli studenti verso professioni inclini ai loro studi alle scuole superiori che possono essere approfonditi con gli studi universitari e non solo.

Da qualche mese a questa parte, poi, la squadra di Governo stava lavorando intensamente a una nuova riforma che avrebbe cambiato ulteriormente l’approccio degli studenti al loro percorso formativo, ma nessuno avrebbe ma immaginato una cosa simile.

L’annuncio è arrivato proprio nel corso delle ultime ore con un annuncio fatto dal Ministro Giuseppe Valditara, il quale interesserà tutti gli studenti già a partire dall’anno 2023/2024 attualmente in corso e che sta per concludersi.

A quanto pare le scuole non chiuderanno con la fine dell’anno scolastico, quindi, anche dopo la l’ultima campanella si ritorna in aula.

La scuola non chiuderà in estate, ecco la decisione del Ministro

Ebbene sì, il Ministro Giuseppe Valditara ha presentato la nuova legge che cambia la gestione delle scuole per tutti gli studenti. Non si tratta di un’emulazione del metodo scolastico americano, ma di un nuovo approccio agli studi. L’anno scolastico rimane pressoché lo stesso e dalle superiori inizia anche l’alternanza scuola lavoro, in estate, però, gli studenti non potranno più godere dei quasi tre mesi di vacanza.

In particolar modo, tutti loro dovranno tornare a scuola per eseguire delle attività di inclusione, società e potenziamento delle competenze, le quali verrano realizzate in accordo con le università, il settore terziario e le associazioni di volontariato. Il Ministro ha spiegato che l’obiettivo è quello di far diventare la scuola un luogo aperto e parte integrante della comunità, con particolare attenzione ai bambini e ragazzini che in questo modo potranno contare su esperienze formative che in particolari situazioni familiari non sono concesse.

Il commento del Ministro Valditara

Diventa realtà il nuovo Piano Nazionale “Scuola e competenze 2021 – 2027”, il quale verrà finanziato con 400 milioni di euro per mettere gli istituti scolastici nelle condizioni di adempiere alle grandi novità. La somma in questione rientra nei piani previsti dal Pnrr.

Un grande successo da parte del Ministro Giuseppe Valditara che ha cos’ì presentato il piano per la scuola in questione: “Lo avevamo promesso lo scorso anno e ora, grazie a un incremento sostanzioso de fondi, siamo in grado di mettere in campo un Piano estate ampliato e rinnovato“. Il Ministro, poi, ha concluso così il suo intervento: “È una scuola che sia punto di riferimento per gli studenti e per le famiglie anche d’estate, con sport, attività ricreative, laboratori o attività di potenziamento, rincorrendo a tutte le sinergie positive possibili, dagli enti locali alle associazioni del terzo settore“.