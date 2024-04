Pastiglie della lavastoviglie: hai sempre sbagliato a usarle | Vanno messe nella lavatrice, questo è il motivo

Dopo che avrai letto questo, di certo smetterai di usare le pastiglie della lavastoviglie per pulire i piatti, le pentole e le posate.

Con il detersivo che normalmente inserisci nel vano del tuo elettrodomestico puoi fare molto di più. Stai per conoscere l’utilizzo inaspettato delle pastiglie per la lavastoviglie che avresti voluto scoprire prima. Ti cambierà la vita.

Le pastiglie della lavastoviglie possono essere utilizzate per un altro prezioso elettrodomestico della casa che utilizzi tutti i giorni, e diventare l’alleato numero uno nelle faccende domestiche. Da adesso in poi non le userai più solo per far brillare stoviglie e bicchieri.

Si tratta della lavatrice. Ecco come possono essere utili anche per il tuo bucato, oltre che per gli utensili della cucina. Il risultato è a dir poco sbalorditivo.

Pastiglie della lavastoviglie, l’utilizzo furbo che non ti aspetti

Le pastiglie della lavastoviglie di certo sono un’invenzione unica, che ha consentito a chi si occupa delle faccende domestiche, e in particolar modo della polizia di piatti, pentole, posate e stoviglie in generale, di risparmiare tanto tempo prezioso. Oltre alla comodità dell’elettrodomestico che evita di fare i piatti a mano infatti, le pastiglie della lavastoviglie, a differenza del detersivo liquido sono pre-dosate, e spesso contengono già al loro interno l’anticalcare, il brillantante, e tutto quello che serve per pulire alla perfezione gli utensili della cucina.

Non tutti sanno però che in verità le pastiglie che si inseriscono normalmente nel vano della lavastoviglie possono essere sfruttate anche per un altro utilizzo, e diventare un valido alleato nelle pulizie domestiche. Scopriamo a che cosa servono e qual è l’utilizzo inaspettato.

Come puoi sfruttarle per la tua lavatrice

Come tutti noi sappiamo bene, la lavatrice va tenuta pulita, e soprattutto più possibile priva di calcare, altrimenti si rischia di danneggiare l’elettrodomestico e di conseguenza di compromettere il lavaggio. In genere per questo scopo di utilizzano appositi agenti chimici ricchi di sostanze che combattono la formazione del calcare. Tuttavia puoi anche evitare costosi anti calcare e usare qualcosa che hai già in casa.

In questo caso ci viene in aiuto l’aceto. L’aceto infatti, è da sempre una delle risorse principali per la pulizia della lavatrice, dunque si può usare nello scomparto dell’ammorbidente per rimuovere il calcare, e i depositi da questo apparecchio. Esiste però anche un altro metodo, che molto più efficace, che evita di diffondere odori forti, come accade con l’aceto, e che, almeno per ora, pochi conoscono: utilizzare le pastiglie per lavastoviglie. È sufficiente inserirle nel cestello quando è vuoto, e avviare un programma ad alta temperatura.