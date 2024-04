Italia nella Top 10 dei paesi più promiscui al mondo | Al primo posto non indovinerai mai chi c’è

Il tradimento è un argomento cult, ma l’Italia segna ancora un colpo e viene annoverato come uno dei paesi più promiscui al mondo.

Vi siete mai chiesti cosa induce una persona a tradirne un’altra durante una relazione? Una domanda che ancora oggi non ha una reale e concreta risposta, ma continua a essere oggetto di interrogativi persino da parte della scienza e dei sociologi.

Il tradimento nasce per motivazioni differenti, persino un’incapacità di vivere una relazione in esclusiva e non solo. Molto spesso, il tradimento nasce anche da un senso di insoddisfazione oppure una crisi nata nel rapporto… in ogni caso, una piccola fuga sentimentale nel tradimento rappresenta sempre la soluzione migliore alla quale fare affidamento.

Un qualcosa che, a quanto pare, accumuna milioni di persone in tutto il mondo, così tanto da destare l’interesse di Word Population Reviw, il quale ha condotto uno studio che ha permesso di individuare quali sono i paesi più promiscui al mondo.

Questioni di tradimenti in tutto il mondo

Secondo quanto reso noto dalla rivista sopra menzionata, il più alto numero di tradimenti si nasconde proprio dove non l’avremmo mai immaginato. Per capire meglio quanto stiamo dicendo, non a caso, basti pensare alla Turchia dove una persona, anche dopo il matrimonio, riesce ad avere un alto numero di amanti. Un dato strano in quanto nella nazione la popolazione per la maggior parte sono musulmani, avendo delle regole super ferree circa i rapporti di coppia.

Differentemente, in paesi come Francia e Brasile, dove si ha un’idea molto più liberare dei rapporti fisici di coppia, il tasso dei tradimenti è molto basso. L’Italia, invece, gioca un ruolo ben diverso da questo punto di vista. Ecco cosa dobbiamo sapere in merito.

Anche l’Italia tra i paesi più promiscui al mondo

Non è un mistero che la nostra nazione è nota per essere anche il paese dei latin lover, degli amanti perfetti con una notorietà costruita di generazione in generazione… quasi come un marchio indelebile.

Non a caso, la fama di “amanti” ha permesso agli italiani di farsi spazio nella classifica redatta dal Word Population Reviw, qui dove troviamo al primo posto dei paesi più promiscui la Turchia, seguita dall’Australia e la Nuova Zelanda. Nella classifica in questione, però, si trova anche l’Italia, la quale si è aggiudicata un bell’ottavo posto diventando, così, di diritto una delle nazioni dove si tradisce più facilmente, insieme a relazioni parallele a quella ufficiale.