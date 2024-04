Supermercati dove devi andare a fare la spesa per risparmiare 3.455 euro all’anno | La classifica di Altroconsumo

Se vuoi cominciare a risparmiare davvero sulla spesa, dovresti andare in questi supermercati, dove vedrai uno scontrino molto più basso.

Ci sono dei posti dove riempire il carrello a quanto pare non significa svuotare il conto in banca. Scopriamo di quali punti vendita si tratta, e perché sono stati consigliati.

Una lista di supermercati convenienti a disposizione di tutti i consumatori italiani è appena stata stilata e messa per iscritto per aiutare tutti i cittadini a risparmiare sui beni di prima necessità.

fare la spesa per gli italiani è diventato un autentico salasso, complice il caro vita, il tasso dell’inflazione alle stelle, e gli stipendi che intanto restano uguali a quelli degli anni passati, l’unica soluzione sempre fare compere dove conviene: ecco in

quali supermercati si spende meno.

Risparmiare, dove conviene fare la spesa

Altroconsumo rappresenta da anni il salvagente dei consumatori, perché è un’associazione che si preoccupa di aiutarli a nuotare nel mare del marketing e dei consumi in Italia. L’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa nel nostro Paese è diventata un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i suggerimenti che offre grazie ai suoi studi.

Di recente Altroconsumo ha stilato una lista dei punti vendita della grande distribuzione che offrono prezzi più convenienti rispetto ad altri. Dal momento che fare la spesa è un gesto irrinunciabile per tutti, al di là delle personali possibilità di spesa, e dal momento che il potere d’acquisto dei cittadini italiani sta toccando i minimi storici a causa dell’aumento dell’inflazione, e del caro vita, è cosa utile scoprire dove dirigersi per provare a riempire il carrello senza svuotare del tutto le tasche.

La lista di supermercato indicati da Altroconsumo

A quanto pare esistono delle città con prezzi più alti di altri. Vicenza, Venezia, Rovigo, Cremona, Verona, Mantova, Modena e Padova sono le città con i super meno cari. Il punto vendita più economico di tutta Italia è l’Iper Rossetto di Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Insomma il sud non è la zona dello stivale più economica per acquistar beni di prima necessità.

Ecco la lista che comprende supermercati punti vendita e discount, dove conviene fare la spesa in Italian secondo Altroconsumo:

In’s Mercato

Aldi

DPiù

Eurospin

Prix Quality

Lidl

MD

Penny Market

Esselunga Superstore

Todis

Spazio Conad

Bennet

Interpar

Esselunga

Conad Superstore

Ipercoop

Pam

Eurospar

Conad

Famila Superstore

Carrefour

Coop

Tigre

Carrefour Market