Le funzioni segrete di casa tua per risparmiare 500€ di bolletta all’anno | Segui passo passo come fare

Se la bolletta è troppo alta faresti bene a scoprire il segreto per dimezzarla: ecco cosa devi fare.

Non ti spaventare: qui non si tratta di cambiare contratto, e nemmeno gestore delle rete idrica o elettrica. Si tratta solo di diventare furbi, facendo precipitare i costi delle utenze domestiche.

Se vuoi risparmiare 500 € scopri questi trucchetti da mettere in pratica in casa. Chi li ha provati si pente di non averli scoperti prima, e a quanto pare tutto sta nel riuscire a fare scelte smart.

Il salvadanaio si riempirà in poco tempo se proverai questi metodi che ti faranno alleggerire la bolletta.

Bolletta, come risparmiare 500 euro e pagare di meno per i consumi di casa

Il caro vita attuale è causato in parte anche dai costi per l’energia elettrica, che sono schizzati nell’ultimo biennio arrivando alle stelle. Ma a quanto pare, anche se purtroppo per provare a ricevere bollette meno pesanti, e sborsare meno denaro per i consumi di casa non si può agire sui costi imposti, si possono adottare delle strategie per risparmiare.

Innanzi tutto la parola d’ordine per abbattere i costi sostenuti per l’energia è smart. Questo vuol dire che le scelte e gli acquisti dovranno essere smart, ma scopriamo in cosa si concretizza questa indicazione. Vediamo quali sono i trucchi infallibili per alleggerire la bolletta di casa e come fare per arrivare a risparmiare fino a 500 euro.

Il trucco infallibile per dimezzare le spese per l’energia elettrica

Con delle migliorie in casa e con l’acquisto di qualche oggetto smart si può davvero riuscire a tagliare il costo della bolletta. Ecco cosa fare secondo il dialogo del risparmio domestico:

Installare il cappotto termico che consente un risparmio di circa il 45-60% in bolletta.

che consente un risparmio di circa il Sostituire gli infissi per evitare dispersione del calore, e risparmiare tra l’8 e il 10% sui consumi.

per evitare dispersione del calore, e risparmiare tra l’8 e il 10% sui consumi. Dire addio alla caldaia tradizionale passando a quella a condensazione e far scendere i costi del 15%.

e far scendere i costi del 15%. Staccare le prese di tutti gli elettrodomestici e i device quando non sono in uso.

quando non sono in uso. Far partire il lavaggio della lavastoviglie e della lavatrice sempre a pieno carico , e preferibilmente nelle ore serali e notturne.

, e preferibilmente nelle ore serali e notturne. Acquistare il termometro smart per tenere sempre sotto controllo la temperatura della casa.

per tenere sempre sotto controllo la temperatura della casa. Impostare in stand by gli elettrodomestici e evitare così tutti i consumi non indispensabili

e evitare così tutti i consumi non indispensabili Sostituire le lampadine tradizionali con quelle smart, e con i LED a sensori di movimento.

con quelle Ottimizzare i costi dell’energia elettrica utilizzata in cucina, sia se avete un piano cottura a induzione, o del gas, sia se avete un piano cottura tradizionale acquistando pentole con più ripiani o pentole a pressione, che consentono cotture veloci.