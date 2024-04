Ryanair, con questo trucco paghi il bagaglio a mano il 50% in meno | Devi fare così

Ryanair continua a essere uno dei maggiori punti di riferimento quanto di tratta di acquistare voli online, ma come si può risparmiare davvero sul bagaglio a mano?

Negli ultimi anni tutte le compagnie aree hanno previsto l’opzione del bagaglio a mano, il quale deve rientrare in alcune specifiche ben precise per dimensioni, peso e anche prezzo.

Ryanair in tal senso ci aiuta in modo considerevole, il quale ha previsto anche varie modalità di acquisto del biglietto con varie formule per far sì che la persona di riferimento possa viaggiare comodo e con gli effetti personali che desidera portare con sé.

Non a caso, in questi anni, a essere pretesto di discussione è sempre stato il baglio a mano, il quale ha subito non poche modifiche anche in tema di costi e non solo.

A quanto pare esiste un piccolo trucchetto per risparmiare sulla spesa da sostenere nel caso in cui decidessimo di viaggiare, appunto, con solo il bagaglio a mano e non solo.

Attenzione al bagaglio a mano, anche con Ryanair

Il baglio a mano rappresenta per certi versi una garanzia, ma negli anni è stato disciplinato in vari modi dalle compagnie, anche Ryanair lo concede per un peso entro certi limiti di grandezza, purché possa essere conservato in cappelliera oppure messo sotto il sedile del viaggiatore.

L’unico grande dilemma riguarda, però, i costi da sostenere che negli anni sono sempre stati abbastanza alti con poche possibilità di risparmio… a meno che, non si applichi il seguente trucchetto il quale può essere definito infallibile.

Con questo trucco risparmi il 50% sul bagaglio a mano

A dare la soluzione al problema è stato il personaggio social Nomadito che su X ha rivelato il trucco perfetto, secondo lui, il quale promette un risparmio considerevole. Secondo quanto spiegato dal volto noto del web, dobbiamo prestare attenzione al momento della prenotazione del nostro volo.

Si vas a comprar vuelo en Ryanair y llevas equipaje de mano, no lo compres la primera vez que te lo enseñan. Ni la segunda. Inicia sesión y -a la tercera- te costará un 50% menos. Hasta aquí mi consejo no solicitado de miércoles✌️✈️ pic.twitter.com/046TVhZHbW — Nomadito (@nomadito) December 27, 2023

Fin da subito, infatti, ci viene chiesto come inserire il bagaglio a mano all’interno del nostro volo ma secondo Nomadito non dobbiamo scegliere subito l’opzione fornita da Ryanair, ma attendere il terzo step che è quello definitivo prima di aver acquistato il volo. In questo caso specifico, dunque, ci verrà fornita la possibilità di acquistare l’opzione di bagaglio a mano o bagaglio a mano più valigia in stiva con uno sconto considerevole, il quale potrebbe arrivare anche al 50%. Un trucchetto utilizzato, evidente, dell’influenza più riempio occasioni e che potrebbe garantire un risparmio e non da poco.