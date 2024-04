Autostrade, i nuovi pedaggi si calcolano sulle emissioni | Inizia a salutare il tuo vecchio catorcio

Cambiamento radicale per gli autisti che ogni giorno percorrono l’autostrada, ormai paghi il pedaggio a seconda delle emissioni del tuo veicolo.

Il pagamento del pedaggio stradale non avviene solo in Italia, ma anche in tutte le altre nazioni, una piccola tassa con la quale gli automobilisti hanno dovuto fare presto i conti.

Nel frattempo, però, sono arrivati anche numerosi cambiamenti che hanno cambiato il modo di viaggiare a seconda del tipo di investimento. La conferma di quanto detto, non a caso, basti pensare agli abbonamenti che si possono fare pagando in modo preventivo il pedaggio a seconda delle nostre esigenze e non solo.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che a breve sta per arrivare un nuovo e imminente cambiamento che lascia tutti senza parole… viaggiare in autostrada non sarà più così semplice.

Facciamo riferimento all’aumento dei costi del fatidico pedaggio, il quale sarà ormai calcolato in modo diverso e a seconda del tipo della machina in questione. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Cambia tutto nelle autostrade, attenzione al calcolo delle emissioni

I cittadini italiani da sempre sono abituati a pagare il pedaggio delle autostrade, nonché una tassa di servizio messa per l’uso delle infrastrutture come questa. Questa tassa viene calcolata a seconda della distanza che dobbiamo percorrere rispetto al nostro comune di appartenenza: più sarà distante più si pagherà.

Recentemente è stata accettata anche una proposta diversa, ovvero condizionare la tassa del pedaggio stradale a seconda del tipo di macchina ed emissioni che arrivano nell’ambiente dal parte del veicolo… una proposta che ha subito messo in crisi gli automobilisti.

Da oggi si pagherà di più con sulle autostrade

Secondo quanto reso noto l’aumento dei costi del pedaggio stradale è ormai una realtà, un’impennata dei costi che servirà ad accelerare l’obiettivo zero emissioni entro il 2035, anno in cui non saranno più disponibili le auto a “carburante”, incentivando i cittadini a investire sull’elettrico.

Questa iniziativa ha preso il via in Spagna, principalmente nelle strade che facilitano l’ingresso a Madrid. L’Unione Europea ha già provato l’iniziativa del governo spagnolo, motivo per cui questi ultimi sperano che ben presto questo nuovo modus di selezione per il pagamento del pedaggio diventi in realtà anche nelle altre nazioni del vecchio continente. Un escamotage per prendersi cura del proprio pianeta, cercando di diminuire considerevolmente le emissioni di carburante e quindi l’inquinamento, per una vita migliore anche per chi ogni giorno percorrere l’autostrada.