Aria condizionata, ora ne puoi fare a meno | Si usano gli scarafaggi, ce ne sono a bizzeffe

L’estate si avvicina e non facciamoci trovare impreparati sull’aria condizionata in casa… così da non fare arrivare la bolletta alle stesse.

Nel corso degli ultimi anni l’aumento dei costi è stato un vero cruccio per numerose persone in tutto il mondo, così da mettersi alla ricerca di metodi alternativi che permettono un risparmio in casa.

Tra gli elettrodomestici che fanno impennare il costo della fattura elettrica, non a caso, troviamo il condizionatore che gioca un ruolo fondamentale nella quotidianità di ognuno di noi, sia per riscaldare la casa che per tenerla fresca durante le calde giornate estive.

Non a caso si tratta di un nervo scoperto sul quale si sono interrogati persino gli scienziati, i quali sembrerebbero aver trovato la risposta che finalmente tutti stavamo aspettando.

Ad agire in nostro favore, dunque, troviamo gli scarafaggi che possono agire davvero in modo positivo sul risparmio dei costi che di mese in mese siamo tutti costretti ad affrontare, soprattutto in estate. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Risparmia sull’aria condizionata, non sai quanto ti costa ogni volta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, adesso che l’estate sta per arrivate i nostri condizionati lavoreranno molto di più rispetto all’inverno. Quindi, non resta che pulire i filtri dopo la stagione appena trascorsa e cambiate le temperature da caldo a freddo, così da azionare l’elettrodomestico per rinfrescare la nostra casa, soprattutto durante le ore più calde nel pieno dell’estate.

Al tempo stesso, però, non va dimenticato che l’aria condizionata da dei costi non indifferenti da sostenere, dato che il condizionare consuma all’anno circa 160 KWk che tradotto in termini monetari vuol dire che ha un costo che va dai 2 agli 8 euro al giorno. Come possiamo abbattere ulteriormente i costi?

Basta aria condizionata: guarda come ci aiuteranno gli scarafaggi

Gli scienziati dell’Università di Cambridge hanno avviato una ricerca incentrata sull’utilizzo dell’aria condizionata, il tutto al fine di trovare una soluzione amica dell’ambiente e anche del portafogli… una ricerca che trovato la sua soluzione perfetta negli scarafaggi.

In particolar modo, è stata individuata una pellicola in cellulosa realizzata con nano fibre che hanno una costruzione simile a quelle presenti nell’esoscheletro degli scarafaggi che sono in grado di resistere a ogni tipo di temperature. La pellicola in questione, dunque, dovrebbe rivestire in toto la struttura della casa tetto compre, senza dimenticare i vetri delle finestre, in questo modo diventerà un perfetto isolante. Una volta applicata la pellicola potremmo essere noi a determinare la temperatura dell’abitazione, riducendo al minimo indispensabile l’uso dell’aria condizionata.