Google, il Financial Time svela un piano segreto: ti farà pagare per la ricerca sul suo motore

Il Financial Time ha rivelato quali sono i futuri piani di Google, adesso le ricerche diventeranno a pagamento.

Nel momento in cui parliamo di Google facciamo principalmente riferimento a un motore di ricerca, ma negli anni si è evoluto a dismisura. Sempre più aziende hanno deciso di investire in Google per apparire tra le prime pagine e non solo, questo è diventato un sistema operativo per smartphone, offre servizi di musica, libri, film, giochi e tanto altro ancora… facendo da finestra anche ad altre app nel suo play store.

Nel tempo, poi, ha fornito anche servizio di archiviazione foto ma, insieme al drive, ha aperto anche alla possibilità di creare file di vario tipo e non solo. Google, poi, ha anche agevolato le comunicazioni tra utenti usando anche il Meet per le riunioni.

Facciamo riferimento a servizi gratuiti, ma in alcuni casi specifici si può fare affidamento a degli ampliamenti che sono a pagamento per gli utenti come nel caso del servizio di ricerca.

La notizia è stata pubblicata nel corso delle ultime ore fa riferimento a un cambiamento radicale in casa Google, il quale non è stato proprio accolto nel migliore dei modi dagli utenti.

Google mette le mani al portafogli degli utenti, lo dice il Financial Time

In queste ultime settimane Google si trova proprio nell’occhio del ciclone, dato che il colosso del web si è visto davvero costretto a fare dei licenziamenti nelle sue sedi in giro per il mondo. Al momento non è stata fornita alcune reale motivazione per i tagli al personale, ma quanto pare tutto è da ricondurre agli investimenti onerosi che sono stati realizzati negli ultimi anni. In particolar modo, facciamo riferimento all’intelligenza artificiale Gemini, la quale a oggi utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo.

Dopo tale investimento, però, sembrerebbe che le casse di Google abbiano subito un rovinoso contraccolpo ma, a quanto pare, nel suo quartier generale hanno trovato il modo per correre ai ripari così come rivelato dal Financial Time… ovvero un nuovo servizio a pagamento.

Le ricerche su Google non saranno più gratuite

Secondo quanto reso noto in merito al nuovo servizio a pagamento, dunque, sembrerebbe che Google vorrà differenziare tra ricerche standard sul motore di ricerca e quelle di tipo avanzato, con accesso a molto più materiale sul tema che interessa all’utente.

Attualmente, però, si tratta di un’idea in cantiere da parte di Google che non si è ancora consolidata, in quanto non è stato fatto nessuna annuncio ufficiale in merito, ma non si esclude che potrebbe arrivare entro il 2024 e coinvolgere così anche l’Italia.