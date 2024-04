Mercato energia: dal 1° luglio la bolletta ti costerà 135€ in più | Inizia a risparmiare da oggi

Sta per scattare il fatidico giorno in cui verrà introdotto il mercato libero dell’energia, inizia a risparmiare perché potrebbe diventare un bel problema.

Durante gli ultimi anni non si è fatto altro che parlare di impennata dei costi da sostenere per l’energia elettrica, i quali hanno messo davvero in difficoltà numerosi di italiani alcuni dei quali hanno potuto fare affidamento ad alcuni bonus in qualità di sconto o incentivo economico.

Una lunga e attenta analisi della situazione, poi, ha condotto a una soluzione che si propone come quella definitiva per la risoluzione delle problematiche legate, appunto, al consumo dell’energia elettrica.

Facciamo riferimento, dunque, al mercato libero dell’energia, il quale sarà realtà già dal prossimo 1 luglio del 2024.

Una data, dunque, che segna un cambiamento radicale da questo punto di vista e che potrebbe rappresentare un dispendio di soldi non preventivato. Tieni bene in mente la data data che ti abbiamo indicato, perché potresti trovarti con un pugno di mosche in mano piuttosto che cospicuo risparmio sul conto corrente.

Mercato dell’energia, corri il rischio di pagare 135 euro in più

Ebbene sì, è cominciato in via ufficiale il conto alla rovescia per l’ingresso degli italiani nel mercato dell’energia libero. Secondo quanto reso noto da questo punto di vista, gli italiani avranno modo di scegliere da sé quali saranno i fornitori che potranno garantirgli davvero un risparmio, puntando tutta la propria situazione economica.

Al tempo stesso, però, attualmente continua ad essere operativo il mercato tutelato, quindi, agganciato all’operatore nazionale adeguandoci loro tariffe. Con l’arrivo del mese di luglio in pericolo di veder aumentare considerevolmente le nostre tariffe diventa un rischio concreto, con rialzi da tenere sotto controllo.

Inizia risparmiare fin da oggi con il mercato dell’energia

Nel caso in cui non dovessimo manifestare una certa preferenza per l’azienda nel mercato libero dell’energia, ben presto potremmo trovarci con un fornitore non adatto alle nostre esigenze. Un piccolo intoppo che potrebbe così condurci a pagare anche fino a 135 euro l’anno. Non resta che documentarsi su ciò che avverrà nei prossimi mesi, evitando di essere costretti a pagare di più sulla bolletta, senza seguire quindi le regole del mercato libero.

Sulla base di tale motivazione, dunque, il consiglio è quello di approfittare della zona comfort fornita dal mercato tutelato e vagliare così le offerte che verranno presentate in procinto dell’1 luglio 2024. A partire da quella data, infine, i fornitori delle energie elettrica dovranno rendere pubbliche le tariffe legate ai costi mensili dell’energia in totale trasparenza, così da garantire una giusta informazione ai loro clienti e probabili tali.