Un nuovo link fraudolento gira per WhatsApp | Non cliccare mai qui sopra

Utenti di WhatsApp presi di nuovo di mira, un nuovo link fraudolento sta facendo il giro delle chat. Ecco di cosa si tratta.

Negli anni sono state numerose le truffe messe in atto a danno degli utenti da parte di truffatori che sono diventati dei veri e propri professionisti in questa arte, così tanto che ormai è davvero difficile riconoscere l’inganno.

Un esempio pratico per capire quanto detto, non a caso, è rappresentato dalla truffa a danno del colosso Shein con un finto buono da 300 euro fatto girare sui social e anche su WhatsApp.

Dopo aver archiviato questa parentesi, con tanto di nota ufficia per avvisare clienti e potenziali nuovi utenti nel tentativo di proteggerli dalla truffa… eppure, un nuovo pericolo è dietro l’angolo.

In queste ultime settimane, non a caso, un nuovo “allert” è stato diramato per i cittadini italiani dato che molti di essi hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp contenente un link fraudolento.

Lanciato un nuovo allarme: link fraudolento su WhatsApp

Nel corso delle ultime ore sono arrivate numerose denunce e segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto un messaggio anomalo nelle loro chat private. Il messaggio in questione mostrava un link legato al marchio Lidl, come fosse una vera e propria sponsorizzata per avere accesso a delle grandi novità messe a disposizione dei clienti che abitualmente fanno la spesa in questi supermercati.

In particolar modo, con questo venivano annunciate una lunga serie di agevolazioni per i clienti e promozioni alle quali poter avere accesso, ma solo dopo aver cliccato il link. Successivamente i truffatori hanno avuto accesso ai dati sensibili dei mal capitati.

Cosa si rischia cliccando al link fraudolento?

Secondo quanto reso noto dalla stampa, il link in questione ha permesso agli hacker di avere accesso persino ai conti bancari delle loro vittime, le quali hanno poi provveduto con la dovuta denuncia dei fatti, sui quali gli organi di riferimento stanno già effettuando le dovute indagini.

In ogni caso, vi ricordiamo di procedere sempre con la dovuta cautela prima di cliccare un link non ufficiale dell’azienda di riferimento, come in questo caso, perché quasi certamente si tratta di una bufala e, quindi, una truffa. Al momento, infatti, la Lidl non ha avviato alcun tipo di iniziativa che preveda delle particolari agevolazioni ma, in ogni caso, prima di procedere con questo tipo di pubblicità controllate sempre i canali social uffici e l’app del supermercato dove vengono pubblicate tutte le comunicazioni necessarie.