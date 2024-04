Preparati alla fine del digitale terrestre: se non cambi televisore non vedi più nulla | Hai un bonus da giocarti

L’era del digitale terreste sta per finire, davvero, ma prima che il sipario cali per sempre… sappi che c’è un bonus che puoi ancora giocarti.

Negli ultimi anni a cambiare è stata anche la televisione per tutti gli italiani, l’arrivo del Digitale Terreste ha sdoganato l’approdo di numerosi canali e anche le emittenti più famose hanno deciso di investire in tal senso aprendo nuovi canali di approfondimento, così come ha fatto la Rai, ad esempio.

In un primo momento era necessario affidarsi all’istallazione del Digitale Terrestre, per poi lasciare spazio ad apparecchi con questo già compre, favorendo anche il cambio delle frequenze.

Un processo semplificato con l’arrivo delle smart tv, connesse direttamente a internet. Eppure, dopo un breve periodo ecco che arriva un nuovo processo di cambiamento in tal senso.

Sulla base ti tale motivazione, dunque, si torna a parlare di Digitale Terrestre come alcuni anni fa, motivo per cui anche tu potresti essere costretto a cambiare il tuo caro televisore. Ecco di cosa si tratta nello specifico e quale bonus è stato messo a disposizione.

Sta arrivando la fine del Digitale Terrestre

Nei mesi scorsi, infatti, è stato annunciato un nuovo cambiamento per le televisioni, numerosi canali sono stati chiusi definitivamente e gli altri hanno cambiato la frequenza d’onda. Si tratta del passaggio da DVB-T a DVB-T2.

Presta moltissima attenzione al tipo di televisione hai in casa, perché se questo non è compatibile con la nuova formula DVB-t2 potresti aver bisogno di un nuovo Digitale Terrestre. Differentemente, se la tua tv non funziona con questi nuovi tipi di apparecchi… l’unica soluzione è quelli di spegnerli per sempre.

In arrivo il nuovo Bonus per la tv

Tenendo conto di tutti i cambiamenti che stanno per arrivare sul fronte della televisione, tra nuove frequenze comprese le nuove frequenze in tutta la nazione, sono davvero numerosi i cittadini che si sono visti costretti a dover cambiare il loro apparecchio.

Sulla base di tale motivazione, dunque, lo Stato ha deciso di intervenire in tal senso e dare un nuovo aiuto ai cittadini residenti sul territorio italiano. Facciamo riferimento a un Bonus che arrivo in sostegno di coloro che sono costretti a cambiare il loro televisore per favorire il passaggio a DVB-T2. Il bonus in questione ammonta a 50 euro, ma disponibile solo per coloro che hanno un Isee sotto i 20.000 euro, ovvero un incentivo da investire solo ed esclusivamente per l’acquisto di una tv da mettere in casa.