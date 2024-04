Bonus casa giovani: allega nel 730 le spese di affitto | Ti ridanno indietro 1.000€

Arriva il Bonus casa per i giovani italiani che puoi allegale direttamente al 730, ti daranno fino a 1000 euro.

In questi ultimi anni sono state messe a disposizione numerose misure di adeguamento dei costi alla vita quotidiana per i giovani, fornendo escamotage che garantiscano un risparmio cospicuo sulle spese di mantenimento della casa, compreso l’affitto.

L’obiettivo è quello di garantire ai diretti interessati la possibilità di trovare la casa che rispecchi in toto le loro esigenze, facendo affidamento anche a un contratto di affitto regolarmente registrato e che apre le porte a bonus da richiedere direttamente con il 730.

Il Bonus casa, poi, in questo caso specifico è diretto anche a coloro che non hanno la residenza nella casa presa in affitto, ma solo per coloro che ne hanno davvero diritto.

Ecco, dunque, cosa serve per avere accesso al Bonus Casa per i giovani che comprenderà, appunto, le spese di affitto.

Cosa prevede il Bonus Casa per i giovani?

Negli anni è stato reso disponibile il Bonus Prima Casa per i giovani under 36 con un modello Isee che non superi i 30.000 euro circa, ma al tempo stesso sono stati messi a disposizione degli aiuto per chi vuole procedere con l’affitto di un’abitazione senza necessariamente trasferire la residenza.

Per avere accesso al bonus in questione il diretto interessato deve dimostrare lo spostamento dalla propria residenza in un altro comune determinato da necessità lavorative. Allo stesso modo, il richiedente deve trovarsi ad almeno 100 km di distanza dal comune di residenza e fuori dalla regione per motivazioni legate al lavoro oppure studi universitari. In quest’ultimo caso per gli studenti la detrazione è del 19% dell’affitto, per un massimo di 2.633 euro.

A chi spetta il Bonus sull’affitto?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la documentazione necessaria per l’accesso al Bonus legato all’affitto deve essere allegata al modello 730, quindi, affidatevi sempre a un commercialista o caff per eseguire tutti gli step come richiesto dall’incentivo economico.

Tale incentivo, però, è diretto ai giovani che hanno un età compresa tra i 20 e 31 anni e si divide nel seguente modo: 991,60 euro previsti per i primi quattro anni di contratto d’affitto per coloro che hanno un reddito che non deve superare i 15.497,71 euro; 2000 euro o il 20% del canone annuo per coloro che superano il reddito indicato in precedenza, senza superare i 30.987,41. La detrazione fiscale in questione è legato, appunto, a coloro che hanno un regolare contratto d’affitto che attesta la residenza o domicilio fiscale nell’abitazione designata e per le motivazioni sopra indicate.