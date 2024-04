Siglato accordo Enav-Amazon: i tuoi pacchi arriveranno davvero dal cielo | Sarai tra i primi in Europa a riceverli così

Amazon non smette mai di stupire e l’accordo ottenuto con Enav lo porta a un livello successivo. Cambia tutto con la consegna dei pacchi a casa.

Il sito di ecommers di Amazon ha cambiato considerevolmente il modo di effettuare acquisti online, realizzando una fitta rete di contatti tra aspiranti clienti e aziende. In un certo qual modo il colosso è stato in grado di abbattere tutte le barriere, tutto ciò che serve può essere facilmente trovato e consegnato in circa 7 giorni lavorativi anche se proveniente da una nazione diversa dalla nostra.

Un servizio che ha anche dimezzato eventuali costi di spedizione con un abbonamento annuo, e tanto alto ancora. Insomma, Amazon è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la maggior parte delle persone in tutto il mondo con un’ampia scala di servizi che vengono messi a disposizione del cliente.

Amazon, infatti, si è aperto alla televisione i abbonamento, alla musica e anche al campo editoriale per leggere da dispositivi elettronici, dal cellulare e non solo. In questo caso specifico, l’azienda si fa promotrice degli autori indipendenti che qui trovano uno spazio per pubblicare gratuitamente le loro opere.

Recentemente, Amazon ha anche annunciato una nuova e importantissima novità in arrivo che coinvolgerà anche l’Italia. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Cambia tutto per la consegna dei pacchi Amazon

Già nei giorni scorsi Amazon ha avuto modo di annunciare un cambio delle direttive contrattuali per il reso della merce venduta. In particolar modo, sembrerebbe che l’azienda colosso mondiale è pronto a a diminuire i tempi di “reso” della merce da 30 giorni a 14. In tal senso, quindi, si attende una comunicazione ufficiale che potrebbe arrivare a breve.

La grande novità che è stata già annunciata da Amazon e che riguarda principalmente l’Europa, prevede un nuovo metodo di consegna dei pacchi ai clienti. Si tratta di una collaborazione messa in atto con Evan in via del tutto sperimentale e che prenderà il via in Italia entro il 2024.

Arrivano i droni anche in Italia

Il nuovo accordo con Evan prevede l’impiego dei droni da parte di Amazon per consegnare i pacchi ai propri clienti. Una volta indicato l’indirizzo, poi, sarà possibile recapitare la merce direttamente su balcone o sul davanzale della finestra del diretto interessato.

Tale progetto è già in elaborazione per alcune nazioni dell’Europa compresa l’Italia, la quale ha deciso di mettersi in gioco per il nuovo modo rivoluzionario di consegnare la merce ordinato online. L’avvio della sperimentazione è fissata entro il 2024 ma nei prossimi cinque anni potrebbe diventare realtà per tutti i paesi dell’Europa.