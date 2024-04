Cannabis, passa la legge storica: dal 1° Aprile è legale | Consentito girare con 25 grammi di erba in tasca

Grande cambiamento in arrivo in favore della cannabis, la nuova legge in vigore dall’1 aprile consente di tenerla direttamente in tasca.

Negli ultimi anni l’uso della cannabis è sempre stato oggetto di discussione in campo mediatico e politico, così come confermato anche dalle tante Commissioni Parlamentari che si sono tenute in Italia in tal senso.

Ottenere l’uso legale della cannabis è un percorso ad ostacoli sempre in costante evoluzione, motivo per cui tutti gli stati dell’Unione Europea ciclicamente cambiano l’approccio per il trattamento per consentirne l’uso a livello personale o ai fini medici.

Non a caso, il primo giorno del mese di aprile del 2024 rappresenta una data davvero molto importante per i consumatori di cannabis, dato che un importante cambiamento è stato messo in atto.

A quanto pare, da adesso in poi, potremmo tranquillamente tenere la nostra dose in tasca senza alcun problema, evitando controlli e beghe penali.

Passa la legge storica sulla Cannabis

I bene informati sanno già che in Italia è stato consentito l’uso della Cannabis già dal 2017 con l’approvazione della legge che prevede come tema “la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa“, avviando all’apertura di shop dedicati alla vendita.

Lo scorso 1 aprile 2024, anche la Germania ha deciso di aprirsi all’uso della Cannabis attraverso una legge che premette la coltivazione legale e non solo. La legge in questione da anche il via ai Cannabis club, i quali non devono essere a scopo di lucro e che possono essere formati da un massimo di 500 persone che si riuniscono in tal senso. Il tutto non finisce di certo qui.

Ecco quanta cannabis puoi tenere in tasca da ora in poi

La legge in questione, commentata aspramente dagli organi di polizia, in netto contrato con il lavoro dei tre partiti di Governo, come Il Partito socialdemocratico, i Verdi e il Partito liberare democratico, i quali hanno lavorato sodo per farla entrare in vigore così da scoraggiare eventuali dipendenze e spaccio.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente la legge tedesca prevede la possibilità di tenere sempre con sé una dose di cannabis nei limiti della legalità, così da favorirne l’uso personale evitando altre conseguenze da un punto di vista penale. Secondo quanto reso noto, dunque, la cannabis rimane vietata sotto i 18 anni, dai 18 ai 21 è possibile tenere 30 grammi della sostanza che salgono a 50 per coloro che hanno superato i 21 anni.