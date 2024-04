Guida autonoma: nessuno immaginava che presto avremmo iniziato a usarla così | Il trend è virale

La guida automatica è stata una delle più grandi innovazioni degli ultimi anni, ma un video ha mostrato tale funzione da un altro punto di vista.

Da qualche tempo a questa parte si parla di guida automatica, la quale agisce come se ci fosse un pilota esterno a guidare la nostra macchina, seguendo il percorso che gli è stato indicato portandoci in modo diretto a destinazione.

La novità è stata accolta con molto clamore da chi ha avuto modo di testarla in prima persona, così tanto da mettere in scena anche video pubblicati sui vari social, mostrando come agisce davvero tale funzione nelle macchine Tesla.

Recentemente una giovane donna di 19 anni ha volta mettere alla prova sé stessa con la guida automatica delle auto in questione, ma nessuno immaginava quello che da lì a breve sarebbe successo.

Il video in questione non è stato solo oggetto di discussione mediatica, ma ha acceso i riflettori su altri aspetti da non sottovalutare.

Il nuovo tendi con la guida automatica diventa virale

Fin dal momento in cui la guida automatica è diventata una realtà sono stati numerosi gli esperimenti condotti in tal senso, così da capire quanta libertà di movimento questa ci concede durante il tragitto.

Un esperimento che ha deciso di fare anche Taylor Jackson di 19 anni, coinvolgendo anche il suo fidanzato in questa nuova impresa. In particolar modo, la giovane coppia ha deciso di riprendersi durante un momento di intimità che si sono concessi in automobile, incuranti del pericolo e delle persone che hanno assistito al loro esperimento increduli.

Il video della diciannovenne finisce online e interviene la Tesla

In particolar modo, la ragazza di 19 anni ha firmato lei e il suo compagno durante un rapporto intimo, avuto in macchina mentre il giovane si trovava ancora alla guida. Un esperimento che ha permesso alla giovane di essere subito rinominata “Tesla Taylor” da chiunque ha già avuto il modo di vedere il video in questione.

Taylor, dunque, ha rivelato a Insider di aver firmato ogni attimi di intimità avuto insieme al fidanzato, affermando anche che la strada in quel preciso istante fosse molto trafficata. Durante il rapporto intimo, però, è avvenuto qualcosa di inaspettato come lei ha dichiarato: “Ho urtato il volante, facendo uscire il pilota automatico”. Poco dopo i due hanno pubblicato il video su una piattaforma di film a luci rosse, il quale è diventato subito virale in men che non si dica. Persino la piattaforma di riferimento, poi, ha pubblicato uno screen del video con tanto di frase ironica a seguito: “Segnalandoti a Elon (Musk ndr) per non aver messo le mani sul voltante“.