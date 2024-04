Reddito di sussistenza: approvato il nuovo aiuto da 1.000€ | La pensione minima è finalmente degna

Sta per cambiare la vita dei pensionati italiani, in arrivo per loro un aiuto da 1000 euro che rende la pensione “minima” a misura di singolo.

Durante gli anni sono stati numerosi gli argomenti di dibattito sulle pensioni, tutti rivolti ad esaminare quali fossero le condizioni dei pensionati italiani spesso costretti a vivere in condizioni poco dignitose e in difficoltà varie.

Non sono mancate testimonianze di povertà, difficoltà a sostenere le spese più semplici, pagare gli affitti e tante altre occasioni si tratta di persone lasciare a sé stesse… motivo per cui le squadre di Governo hanno sempre lavorato attivamente al fine di rendere dignitoso il quotidiano dei cittadini costretti a vivere con una pensione minima che garantisce un reddito sotto gli 8000 euro annui.

Recentemente, poi, è stato anche annunciato un aumento del 2,7% in arrivo per coloro che percepiscono un assegno mensile di circa 598,61 euro, ma a breve verrà reso disponibile un nuovo aumento che farà arrivare la pensione minima a 1000 euro.

Si tratta di una notizia diramata nel corso degli ultimi giorni, la quale cambia radicalmente la prospettiva di futuro del cittadino che vive con una rendita che arriva, appunto, dalla pensione minima.

In arrivo per gli italiani il Reddito di sussistenza

Da qualche tempo a questa parte, dunque, è stato introdotto in Italia il Reddito di Sussistenza, che ha lo scopo di integrare il salario di una persona attraverso questo tipo di reddito che arriva da fonti statali facendo perno su prescrizioni sociali.

Questo tipo di aiuto finanziario, dunque, servirà per aumentare in modo considerevole l’assegno della pensione minima per gli aventi diritto, così da farlo arrivare a 1000 euro. Tale sussidio, quindi, può essere richiesto solo in casi specifici e solo per chi risiede in una regione specifica dell’Italia.

A chi è diretto l’aiuto di 1000 euro sulla pensione?

Secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale, dunque, il Reddito di Sussistenza è stato studiato appositamente per raddoppiare la pensione “minima” del cittadino che rientra in questo profilo: la persona di riferimento deve avere più di 65 anni e vivere da solo, con un reddito netto sotto i 10.000 euro e che non hanno proprietà immobiliari oltre la prima abitazione.

Il Reddito, inoltre, può essere richiesto dai cittadini residenti in Trentino Alto Adige da almeno 12 mesi, ma attualmente prevede un tetto massimo 500 diretti ai costi delle utenze e condominiali. Entro il prossimo anno, però, questo reddito salirà a 1000 euro, così da poter garantire anche un adeguamento alle spese quotidiane per il singolo, così come per la coppia.