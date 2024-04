L’elettrodomestico multifunzione 9 in 1 del Lidl sta spopolando | Non devi più toccare una padella per cucinare

La Lidl ancora una volta scuote il mercato e propone un elettrodomestico con la formula 9 in 1. Ecco di cosa si tratta e quanto costa.

In questi ultimi anni la Lidl si è presentata ai consumatori italiani come un’azienda in grado di rispondere alle esigenze del cittadino, mettendo a disposizione attrezzi da lavoro e anche utensili per la cucina, con un’ampia gamma di elettrodomestici.

Si tratta di prodotti che man mano hanno conquistato il loro posto di diritto nella fascia medio alta degli elettrodomestici, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Un successo sotto ogni punto di vista che ha garantito alla Lidl collaborazioni con altre aziende nel settore e testimonial degni di nota che hanno creduto nell’azienda.

Nel tempo, poi, la Lidl ha dedicato tempo e spazio agli elettrodomestici da cucina, dai più semplici ai più complessi e un chiaro esempio per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dal boom di vendite del Monsieur Cuisine realizzato da SilverCrest.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che un nuovo elettrodomestico è arrivato nei supermercati Lidl, il quale sta già conquistando la scena in modo incredibile.

Lidl domina il mercato: in arrivo il nuovo elettrodomestico

La primavera della Lidl si prospetta davvero incredibile e ricca di proposte dirette al consumatore che vuole arricchire la propria cucina con elettrodomestici di ultima generazione.

Negli ultimi anni, poi, la Lidl in collaborazione con il marchio SilverCrest ha presentato vari utensili da cucina e persino varie versioni della friggitrice classica così come di quella ad aria. Recentemente, è stato presentato un nuovo elettrodomestico dal valore commerciale di 99 euro, il quale prevede numerose funzionalità da poter usare a proprio favore a seconda delle ricette che andremo a realizzare.

Spopola l’apparecchio multifunzione della Lidl 9 in 1

Lidl ha ufficialmente presentato al pubblico la collaborazione con Gourmetmaxx, mettendo in commercio la loro friggitrice ad aria che si presenta come di nuova generazione e ricca di gradi novità.

L’elettrodomestico, poi, ha in sé una vasta gamma di accessori che possono essere lavati anche in lavastoviglie e non solo. La friggitrice ad aria è dotata di un time di 60 minuti e un termometro che va dai 30 ai 200 gradi. Sono presenti anche ben nove programmi che garantiscono l’accesso diverse modalità di cottura, un catalogo molto più ampio rispetto alle prime friggitrici ad aria. Altra chicca di questa friggitrice ad aria, poi, è rappresentata dalla griglia di 1800w. Una lunga serie di funzioni che hanno già convinto numerosi italiani a fare questo investimento.