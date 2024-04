Truffa del buono da 300€ Shein: non cliccare mai su questo link | Ti rubano tutto

Allarme truffa Shein, sui social e nelle chat molte persone si sono viste recapitare un link che prometteva un buono da 300 euro.

Sono milioni le truffe che ogni anno vengono messe in atto da parte di criminali che hanno trovato il modo di intrufolarsi nei conti dei mal capitati, puntando in modo diretto alle loro finanze.

Nel tempo questi criminali hanno affinato le loro armi, trovando sempre l’alternativa migliore per colpire le vittime facendo promesse di vario tipo, così come è avvenuto di recente.

Non a caso, a fare il giro del mondo in queste ultime settimane troviamo la pubblicazione di una notizia che vede come protagonista il famoso marchio Shein, la piattaforma di ecommers che negli ultimi anni ha totalizzato un boom di vendite con i suoi abiti, accessori e quant’altro.

Un “finto” buono è diventata la rete perfetta dei truffatori che con false promesse hanno catturato così le loro vittime.

Nuova truffa online: attenzione al buono da 300 euro

Secondo quanto reso noto dalla stampa italiana, dunque, in queste ultime settimane sui social e in chat private molte persone hanno ricevuto un link che dava accesso a un buono da 300 euro da poter spendere su Shein. Un bonus che ha fatto gola a molti utenti del web, i quali hanno subito deciso di tentare la sorte e avere un “fondo” da poter spendere nel portale Shein.

Il link, in un certo qual modo, funge quasi da gratta e vicini, clicchi e scopri se hai perso o vinto ma dopo aver rivelato i tuoi dati sensibili, compresi le carte di debito dove vedere accreditato il buono. Peccato però, che prima ancora di rendersi conto della trappola… i truffatori hanno provveduto a svuotare i conti.

La nota ufficiale di Shein sulla truffa

La truffa in questione, attualmente, sembrerebbe in atto solo in Italia, dato che non abbiamo notizie certe che arrivano dall’estero in tal senso. Dopo una lunga serie di segnalazioni che sono state effettuate sul bonus da 300 euro, però, il quartier generale di Shein non ha potuto fare a meno di intervenire sulla questione mettendo in chiaro la sua posizione, diramando un allert per i consumatori.

Non a caso, l’azienda Shein ha diramato una nota ufficiale alla stampa che è stata diffusa dai giorni. Nel comunicato ufficiale, dunque, è possibile leggere quanto segue: “Al momento non esiste alcuna campagna Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato nei nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi“.