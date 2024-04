Bonus auto elettriche: in pochissimi sfruttano i 70 milioni ancora a disposizione | Ti copri il 40% delle spese

Si torna a parlare di auto elettriche, perché esiste un Bonus che potrebbe aiutarci considerevolmente, ma che in pochissimi sfruttano davvero.

Durante gli ultimi anni è stato avviato un importante processo di cambiamento in campo automobilistico per il cittadino, il tutto insieme a vari incentivi che potessero facilitare l’acquisto di auto elettriche o ibride. Il tutto con l’obiettivo di limitare le immissioni di carburante nell’aria, così preferire una mezzo di trasporto da guidare facendo affidamento a ricariche di corrente elettrica.

Per invogliare il cittadino a investire nella nuova tecnologia per l’acquisto di auto elettriche, dunque, sono stati stanziati anche vari Bonus, alcuni dei quali si propongono come “aiuto” e incentivo economico per la copertura di alcune spese da sostenere in tal senso.

Sulla base di tale motivazione, dunque, oggi la nostra attenzione si concentra su un incentivo che da tempo è stato messo a disposizione del cittadino, ma ancora oggi in molti ne ignorano l’esistenza.

Non resta che scoprire in cosa consiste il sussidio e come poter aver accesso al sussidio riguardante, appunto, le macchine elettriche che sono state acquistate dai residenti sul territorio italiano.

Corri a chiedere il Bonus per le auto elettriche

Da diverso tempo a questa parte è disponibile un Bonus da richiedere per le auto elettriche, non si tratta dell’acquisto del mezzo, bensì del mantenimento dello stesso e delle ricariche da effettuare con le colonnine per l’alimentazione. Per chi non lo sapesse ancora, dunque, tale incentivo economico prevede un tetto massimo di 70 milioni da distribuire tra i richiedenti, aventi diritto al bonus in questione.

Il Bonus auto elettriche è stato disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, diretto alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e non solo. L’incentivo può essere richiesto anche dai privati che risiedono in Italia da oltre cinque anni, dimostrando anche l’acquisto dell’auto elettrica.

In cosa consiste il Bonus per le auto elettriche?

L’incentivo economico a cui facciamo riferimento, dunque, è un rimborso spese per coloro he hanno provveduto all’istallazione delle colonnine elettriche per provvedere all’alimentazione delle macchine, effettuando presso il domicilio la ricarica. Il Bonus per le auto elettriche copre il 40% delle spese effettuate per l’acquisto delle colonnine e la loro istallazione, insieme a un cavillo particolare che riguarda la concessione dell’energia elettrica, per un massimo del 10%.

Per richiedere il rimborso, dunque, tale investimento deve essere stato effettuato dal 4 novembre del 2021 a dicembre del 2023, la documentazione deve essere presentata all’Agenzia dell’Entrate entro le 17:00 del 20 giugno del 2024. A fare eccezione è solo la concessione dell’energia elettrica, inviando la documentazione necessaria tramite pec.