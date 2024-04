Digiuno intermittente, smetti subito di farlo | Rischio di morte per malattie cardiache più alto del 91%: lo studio gela il mondo

Si torna a parlare di digiuno intermittente, una dieta davvero pericolosa che ti mette a pericolo di morte.

È ufficialmente cominciato quel periodo dell’anno durante il quale numerose persone si accingono a cominciare una dieta che gli permetta di perdere peso velocemente, senza troppi sforzi e raggiungere subito il peso forma. Sulla base di tale motivazione, non a caso, ci si affida a regimi dietetici estremi come il digiuno intermittente.

Questo tipo di dieta convinto già numerose persone in tutte il mondo, tra le quali anche personaggi famosi anche Flavio Briatore, il quale ha affermato di aver perso circa 20 kg grazie al digiuno intermittente.

Eppure, nonostante i risultati eccellenti che promette questo tipo di dieta, ci sono una lunga serie di controindicazioni e conseguenze negative che sono da ricondurre al corpo con questo tipo di alimentazione.

Nuovi studi scientifici, infatti, hanno riscontrato un’alta possibilità di morte per coloro che si sono affidati al digiuno intermittente.

In cosa consiste il digiuno intermittente?

Si tratta di regime alimentare che fonda le proprie radici su uno stress al quale sottoponiamo il nostro corpo, così nel tentativo di perdere peso più facilmente possibile. In particolar modo, si tratta di effettuare pasti regolarmente ma con un intervallo di tempo che varia dalle 12 alle 16 ore circa. I pasti concessi sono caratterizzati dalla presenza di poche calorie, con un basso contenuto di carboidrati dando spazio a fibre vegetali e proteine.

Nonostante, gli ottimi risultati ottenuti con questo tipo di dieta, però, può succedere che lo stress al quale sottoponiamo il corpo abbia dei risvolti negativi, aumentando il pericolo di imbattersi in morte.

Pericolo di morte a causa del digiuno intermittente

Secondo quanto reso noto da uno studio pubblicato dall’American Hearth Association, condotto su un gruppo di 20.000 adulti che si sono sottoposti a questo tipo di dieta con digiuno intermittente, è stato possibile riscontrare come parte di loro abbiano riscontrato malesseri di vario tipo che hanno aumentato la possibilità di imbattersi in malattie cardiovascolari.

In particolar modo, il rapporto sul rischio legato al digiuno intermittente e del 91% di possibilità di decessi legati a problemi relativi al cuore, motivo per cui bisogna sempre effettuare una lunga serie di controlli per vedere se siamo adatti a questo tipo di divieto oppure no. Infine, bisogna effettuare il digiuno intermittente sole ed esclusivamente seguiti da un nutrizionista esperto, il quale effettuerà periodicamente dei controlli che daranno il check positivo per continuare questo tipo di dieta o fermarsi prima che sia troppo tardi.