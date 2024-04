Aumenti insensati delle polizze auto: nell’ultimo anno hai dovuto sborsare il 27% in più | Il trucco per pagare meno c’è ed è legale

Negli ultimi anni la crisi economica ha investito numerosi ambiti di investimento in Italia, comprese le “polizze auto”. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Non è una novità per gli italiani l’aumento dei costi da sostenere nella vita comune di tutti i giorni, costretti ad affrontare spese di vario tipo sotto ogni punto di vista. Quelle che un tempo erano “spese normali” adesso sono diventate un vero e proprio fardello da sostenere, così come nel caso delle assicurazioni RC Auto.

Negli ultimi 24 mesi, infatti, varie indagini di mercato hanno permesso di constatare come le varie aziende che si occupano di polizze hanno registrato un aumento dei costi che va altre il 10,5%.

Una notizia scioccante che ha posto il cittadino davanti a una lunga serie di decisioni, nel tentativo di trovare un escamotage che permetta di ritrovare un punto di risparmio in tal senso.

Eppure, al tempo stesso, c’è qualcosa che possiamo fare per riuscire nel nostro intento, un metodo legale che ci metterà nelle condizioni di essere sommersi dal peso increscioso di una polizza assicurativa.

Assicurazione per le macchine in aumento: cosa sta succedendo in Italia?

A intervenire sulla questione è stato l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), il quale ha riscontrato, appunto, un aumento del 10% sui costi da sostenere. Un’assicurazione media, un tempo, costava sui 350 euro ogni sei mesi, costi che sono saliti poi a 400 euro circa, mettendo gli italiani in seria difficoltà.

Gli aumento in questione sono determinati da numerosi fattori, in cima alla lista troviamo la frequenza degli incidenti stradali tornati, ormai, ai livelli pre Covid e non solo. A questo va aggiunto anche il costo da sostenere per i sinistri, soprattutto in caso di riparazioni delle macchine, qui dove ha inciso anche il conflitto tra Russia e Ucraina che ha reso tale meccanismo molto più lento.

Come risparmiare sull’assicurazione con un trucco legale?

La risposta a questa domanda la trovare nella classifica delle città italiane dove stipulare un contratto di assicurazione costa di meno, un qualcosa che dipende dal quantitativo della popolazione a anche dalla costanza con la quale capitano gli incidenti stradali.

In tal senso, se stai progettando di cambiare vita sappi che un trasferimento in una città diversa dalla tua può aiutarsi anche in campo assicurativo. Infatti, coloro che abitano tra Prato e Casera pagano circa 500 per una RC assicurativa di base, ma il tutto non finisce di certo qui. Secondo le ultime stime nella top ten delle città meno care per le proprie auto troviamo Enna in Sicilia, qui dove una tariffa annua si aggira intorno ai 287 euro.