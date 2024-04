“Questo è il segreto per viaggiare in prima classe gratis” | Il trucco svelato da un’assistente di volo

Viaggiare in prima classe può diventare accessibile a tutti, a rivelare il trucchetto è stata proprio una famosa assistente di volo.

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le persone che preferiscono effettuare dei viaggi, anche brevi, senza rinunciare ai propri confort e non solo. La presenza di numerosi video sui social, poi, hanno alimentato un certo desiderio di provare a viaggiare con alcune linee aree che promettono viaggi i lusso, in prima classe.

Un esempio pratico per capire quanto siamo dicendo, non a caso, è rappresentato dai voli transatlantici, durante i quali capita di trascorrere almeno 12 ore in areo, motivo per cui si viene messi nelle condizioni di poter viaggiare comodi sia in economy che in business class.

La differenza sostanziale è racchiusa nei costi, ma esiste davvero un escamotage per aggirare il sistema comprando un biglietto base per essere poi trasferiti in prima classe.

A rompere il silenzio, non a caso, è stata un’assistente di volto che ha rivelato cosa bisogna fare per raggiungere questo obiettivo.

Viaggiare in prima classe con un biglietto economy è possibile?

La risposta a questa domanda è assolutamente positiva; inoltre, vi sarà di certo capitato di ascoltare racconti da terze persone, anche sui social, i quali si sono ritrovati improvvisamente in prima classe, trascorrendo del tempo da favola con ogni tipo di confort a disposizione.

Quello che sembra inizialmente frutto di un’utopia, però, può diventare facilmente realtà prestando moltissima attenzione alle fasi iniziali prima di essere imbarcati con il resto dell’equipaggio. Proprio in quel momento, il personale di volo è chiamato a porre moltissima attenzione ai passeggeri, scegliendo i fortunati che passeranno in business class, qui dove ogni posto deve essere necessariamente occupato.

Cosa fare per viaggiare in prima classe?

A chiarire ogni dubbio è stat l’assistente di volo Bobby Laurie che un tempo lavorava con American Airlines, intervistata da Travel+Leisure, spiegando che già gli assistenti di volo scelgono chi far passare in prima classe a seconda di numerosi criteri: outfit, bellezza, ecc… preferendo prevalentemente le donne.

In ogni caso, all’ingresso dell’aereo ci si può candidare per essere trasferiti in prima classe qualora ci fossero dei posti vacanti. Successivamente, quando l’aero è in volo, quindi, si ha la certezza matematica che i passeggeri di riferimento non sia a bordo, l’hostess vi chiamerà per essere trasferiti in prima classe ed effettuare c0sì il viaggio dei vostri sogni nonostante abbiate comprato un biglietto per la business class. In casi come questi, infine, non vi verrà chiesto alcun tipo di costo in più nonostante il passaggio in prima classe.