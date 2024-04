Pastiglie per lavastoviglie: le puoi fare in casa senza spendere 1 centesimo | Trucco fai da te antispreco

Sapevi che potevi preparare in casa anche le pastiglie della lavastoviglie? Si tratta di un prodotto semplice e che puoi realizzare spendendo solo 1 euro.

Durante gli anni sono sempre più numerosi gli italiani che hanno affermato di preparare loro alcuni prodotti biologici per pulire la propria casa, così da alternarli a quelli chimici che solitamente compriamo al supermercato. Un’alternativa che permette di risparmiare sulla spesa e non solo, in quanto diminuiscono in casa anche le immissioni derivanti da prodotti di vario tipo.

Da questo punto di vista un tasto molto dolente è rappresentato dalla lavastoviglie che, solitamente, richiede solo ed esclusivamente prodotti che sono stati realizzati ad hoc per la sua manutenzione e anche per la cura delle stoviglie che mettiamo all’interno per essere lavate.

Eppure, anche in questo campo possiamo rimboccarci le maniche così da agire in prima persona nella realizzazione di prodotti biologici da poter impiegare per la pulizia di tutti gli utensili da cucina.

Non a caso, con meno di 1 un euro potremmo raggiungere il nostro obiettivo e a vere un prodotto da utilizzare tutte le volte che serve, preparato direttamente da noi in casa.

Prodotti biologici anche per la lavastoviglie

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, dunque, con ciò che abbiamo inc casa possiamo davvero realizzare prodotti biologici di prima scelta anche per la lavastoviglie. Basti pensare che molte casalinghe nello scompartimento del brillantante che si trova nell’elettrodomestico, oltre al prodotto specifico in questione, si alternano con l’aceto di vino bianco perché in grado di disinfettare la lavastoviglie, rimuovere le incrostazioni dalle stoviglie e lasciare un profumo incredibile dopo ogni lavaggio.

Il tutto non finisce qui di certo, perché esiste una ricetta con la quale poter realizzare le pastiglie da impiegare nella lavastoviglie in modo autonomo, impiegando degli ingredienti che si trovano già in casa tua.

Pastiglie della lavastoviglie biologiche, fatte con meno di 1 euro

La ricetta che ti sto per suggerire cambierà in modo considerevole il tuo modo di approcciarti ai lavaggi per le stoviglie nell’elettrodomestico apposito, realizzando da te le pastiglie che solitamente compri al supermercato effettuando anche un certo tipo di investimento.

Dobbiamo solo miscelare insieme una tazzina da caffè di bicarbonato, un bicchiere di sapone di Marsiglia e un bicchiere di acqua distillata con qualche goccia di olio essenziale al limone. Il composto che abbiamo ottenuto, poi, va versato dentro lo stampo per i cubetti di ghiaccio e fatto solidificare in freezer… una volta pronto, un solo cubetto prenderà il posto della pastiglia nello scompartimento dedicato nella lavastoviglie e il gioco è fatto! Piatti, bicchieri, e quant’altro saranno perfettamente puliti e brillanti, nemmeno tu noterai la differenza.