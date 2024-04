Colombe Eurospin e Lidl: costano 4€ ma le produce l’industria dolciaria più famosa d’Italia | Vanno a ruba

Negli anni sia Lidl che Eurospin hanno investito considerevolmente in prodotti alimentari a marchio dell’azienda, come nel caso delle colombe.

Si tratta di un’azione di marketing importante e una strategia di mercato che ha rafforzato l’immagine delle aziende in questione e non solo. Entrando in ogni supermercato, infatti, non possiamo fare a meno di notare come la stramaggior parte abbia deciso di investire nella realizzazione di prodotti alimentai che vedono in primo piano il marchio dell’azienda.

Le linee di alimentari che vengono proposte al pubblico come una chiara risposta a tutte le esigenze, ma con una fascia di prezzo ben diversa, rispettando le esigenze economiche della propria clientela.

Negli anni, poi, da questo punto di vista, non sono arrivati solo alimentari, ma anche prodotti diretti alla pulizia della casa e alla cura della persona, i quali hanno riscosso un ampio indice di gradimento.

Il tutto non finisce qui di certo, dato che ad attirare l’attenzione dei media e gli stessi consumatori troviamo le colombe vendute al pubblico sia alla Lidl che all’Eurospin, prodotte da grandi aziende già molto note da tempo.

Hai mai provato la colomba a marchio Lidl ed Eurospin?

Recentemente, dunque, abbiamo avuto il piacere di degustare la colomba prodotta dalla Lidl così quella venduta nei supermercati dell’Eurospin. Il prodotto in questione, oltre ad avere un prezzo che si aggira intorno ai 4 euro circa, ha un sapore davvero incredibile e non solo. Le colombe in questione, inoltre, sono caratterizzate da una morbidezza incredibile e la consistenza del dolce ricorda quella di altri marchi noti…

Il dettaglio in questione, poi, non è affatto dettato dal caso, dato che entrambi i dolci pasquali vengono prodotti da famose aziende leader nel settore, le quali hanno messo a disposizione i loro stabilimenti e manodopera per la realizzazione dei dolci pasquali venduti nei supermercati di riferimento.

Sai già chi produce la colomba dell’Eurospin e della Lidl?

La risposta a questa domanda, dunque, la trovi nel retro della confezione del prodotto di riferimento. La colomba classica Duca Moscati venduta nei supermercati Eurospin, dunque, viene prodotta in uno stabilimento di Fossano in provincia di Cuneo in Piemonte, indirizzo dove si trova la grande azienda Maina. La colomba senza canditi, invece, viene prodotta da un’altra famosa azienda, ovvero Il Vecchio Forno, lo stesso che realizza il dolce in questione anche per la Lidl.

Per quanto riguarda la colomba Favorina della Lidl, infine, il produttore indicato nella confezione è un altro colosso dell’industria dolcaria italiana che da tempo collabora con la catena di supermercati in questione, ovvero il famosissimo Balocco.