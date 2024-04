Furti in casa, ora per sventarli si usa la nebbia: installa subito questo dispositivo e potrai detrarre il 50% del suo costo

Il tema “furti” in Italia è un tasto davvero dolente per molti cittadini, ma è in arrivo un nuovo antifurto che puoi comprare detraendo il 50% della spesa.

Negli ultimi anni in Italia sono aumentati considerevolmente il numero dei furti messi in atto da ladri sempre più abili e furbi nello studiare le abitudini delle loro vittime, senza crearsi alcun tipo di problema se queste si trovano ancora in casa.

Sulla base di tale motivazione, dunque, si è reso necessario un intervento concreto da questo punto di vista, così da permettere alla persona di riferimento di proteggere la loro casa con un sistema di allarme ad altissima tecnologia. La necessità, quindi, è quella di creare una vera trappola per il “ladro” mal capitato, in attesa da parte di un intervento delle forze dell’ordine.

Il nuovo allarme realizzato da una famosa azienda italiana, non a caso, risponde a tutte queste esigenze, un impianto che si può ottenere anche a un prezzo molto scontato, il che lo rende più appetibile.

L’impianto a cui facciamo riferimento, poi, usa come arma contro i ladri una speciale nebbia… ecco di cosa si tratta nello specifico.

Sorprendi i ladri con la nebbia in casa

Recentemente sono cambiate considerevolmente gli impianti antifurto da installare nelle proprie abitazioni. La conferma di quanto detto, poi, la troviamo anche nelle varie pubblicità che vengono messe a disposizione del cittadino attraverso la televisione e non solo. Gli impianti di riferimento, dunque, vengono sempre personalizzati tra tecnologia e altro per rispondere, così, alle esigenze del singolo che cerca di proteggere la propria casa con tutti i mezzi a sua disposizione.

In questo calderone, poi, rientra anche l’impianto antifurto dall’azienda italiana Daze, il quale installato nelle case mettendo a disposizione un effetto sorpresa che arriva con la nebbia in caso di infrazione. Quando un ladro cerca di entrare in casa, dunque, viene colto alla sprovvista da un fitto fumo, ovviamente non tossico, che ha lo scopo di limitare il campo viso mente l’allarme allerta il proprietario della casa, il quale dovrà avvertire poi le forze dell’ordine per denunciare il crimine.

Come ottenere le detrazioni per il nuovo sistema di allarme?

Con l’aumento dei furti in Italia anche le squadre di Governo passate e attuali, hanno dedicato un capitolo molto importante alla sicurezza del cittadino, così come dimostrato dal Bonus Sicurezza che è stato confermato poi nel 2023 e disponibile anche nel 2024.

In tal senso, dunque, a seconda del reddito della persona che ha deciso di installare tale impianto si potrà ottenere un rimborso fino al 50% per una spesa complessiva di 96.000 euro. In casi come questi, dunque, si avrà accesso a un rimborso distribuito in 10 quote di pari importo, le quali verranno accreditate direttamente sul conto corrente del diretto interessato.