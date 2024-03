Il tuo frigo ha un pulsante segreto | Se lo premi non si accumulerà più l’acqua al suo interno

Anche il tuo frigo nasconde un importante pulsante segreto. Schiaccialo e non avrai più acqua all’interno.

Indubbiamente in ogni casa e, ancor più, cucina che rispetti non può e non deve mai e poi mai mancare un valido capace frigorifero. Esso è assolutamente fondamentale per la corretta conservazione del cibo che acquistiamo compiendo non pochi sacrifici quando andiamo a fare la classica spesa, perlopiù a cadenza settimanale, al supermercato.

Inoltre, proprio per questo motivo dobbiamo cercare di mantenere tale elettrodomestico ben pulito e perfettamente igienizzato sia al suo interno che al suo esterno per la nostra salute, in particolare quella del nostro organismo. Per permettergli poi di funzionare alla grande dobbiamo tenerlo costantemente acceso da quando lo facciamo installare.

Dunque, capite bene che consuma un botto a livello di energia. Per risparmiare, e nemmeno poco per la verità, in tale direzione possiamo puntare su quello ad alto risparmio energetico, che costa un pochino di più rispetto a quelli più datati e tradizionali ma che, alla lunga, ci permetterà di vedere scendere di molto i consumi in bolletta.

Frigo, il pulsante segreto per eliminare l’acqua

Per cercare poi di abbattere i costi eccessivi che, si sa, ci pesano sul capo come una sorta di spada di Damocle, non poniamolo mai vicino a fonti di calore dirette o indirette e quando lo installiamo in cucina chiediamo di distanziarlo di qualche centimetro dalla parete. In questa maniera il suo impianto di aerazione funzionerà alla grande.

E poi evitiamo come la peste di aprirlo in continuazione. Qualora lo facessimo faremo disperdere in men che non si dica il suo proverbiale freschino e lui, per recuperarlo, dovrebbe fare un gran lavoro, consumando tanta energia. Infine, se schiacceremo questo pulsante di certo gli doneremo una vita più longeva. Stop all’acqua eccessiva.

Occhio al termostato

In poche parole il pulsante in questione è in realtà quello che noi tutti conosciamo e pure alla grande, anche se sovente lo usiamo male. Difatti si tratta, udite udite, del termostato. Se vogliamo evitare come la peste che il nostro frigorifero si riempia d’acqua dobbiamo mantenerlo a livello di temperatura sui 3- 4 gradi.

Altro consiglio in tale direzione è quello di non sovraccaricare eccessivamente il nostro adorato elettrodomestico e di pulirlo a fondo almeno una volta al mese, dopo averlo scollegato alla presa di corrente e tolto tutto il cibo contenuto, utilizzando prodotti naturali e spugnette morbide e ben pulite.