Stop ammorbidente: usa questo ingrediente segreto e risparmi una valanga di soldi in detersivi

Stop all’ammorbidente. Al suo posto usa questo e non te ne pentirai.

Indubbiamente con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, non c’è indubbiamente dormire sonni tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E la cosa peggiore è che non ne vuole sapere di diminuire nemmeno leggermente, perlomeno non a stretto giro.

I rincari poi sono stati e sono ancora a dir poco spaventosi. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita. Nel frattempo le spese di vario genere, incluse le impreviste che si manifestano ovviamente nei momenti più disparati e sbagliati, aumentano a dismisura sia di numero che per quanto concerne la loro portata.

Fondamentale è dunque ideare dei classici piani B per tentare di rimanere a galla, così come risparmiare il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa per la nostra salute sia fisica che mentale. E poterlo fare cercando di mantenere più soldini nel portafoglio senza eccedere nell’acquisto e nel consumo di vari detersivi quando andiamo al supermercato è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo.

Stop all’ammorbidente, al suo posto sfrutta qualcosa di naturale

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che non sono il massimo nemmeno per la salute dell’Ambiente che dovrebbe starci maggiormente a cuore. Indubbiamente già puntano su quelli Bio lo possiamo fare. Inoltre sarebbe opportuno puntare maggiormente su prodotti naturali.

Fantastici sono in tale direzione i classici rimedi della nonna che sono tuttora super sfruttati. Non per nulla esistono delle apposite rubriche dedicate ad essi sia sulla carta stampata che sul Web. E fa parte di essi il consiglio che vi stiamo per dare. Stop all’ammorbidente nella vostra lavatrice. Al suo posto usate questo. Non ve ne pentirete!

L’aceto di vino, fantastico per lavare e igienizzare i tuoi capi

Per la verità non dovrete eliminare del tutto il vostro amato detersivo che deve essere di qualità. In ogni caso piano, come già poco fa giustamente accennato, non esagerate mai e poi mai con la sua quantità. Tanto più che se lo inserirete troppo alla lunga potrebbe risentirne pure il vostro elettrodomestico. Il che è assolutamente da evitare come la peste, vero?

Detto ciò al posto dell’ammorbidente potete sfruttare dell’aceto di vino bianco da inserire insieme al menzionato detersivo. In questa maniera potrete ottenere dei capi perfettamente puliti e igienizzati, soprattutto se avete lavato lenzuola e federe ove si annidano il più delle volte microbi e batteri. Provare per credere!