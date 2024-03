Quanto pagano il tuo mestiere in Europa: Italia messa malissimo | In questo paese vale 4 volte tanto, emigra e diventi ricco sfondato

Hai mai pensato che il tuo lavoro, magari sottopagato in Italia, potrebbe valere un’immensa fortuna altrove?

In un momento come quello che stiamo attraversando oggigiorno, con la forte crisi e i perpetui rincari che stanno attraversando il nostro Paese a spron battuto e che non accennano minimamente a retrocedere, diventa sempre più difficile riuscire a vivere sereni. Il lavoro è un tema ancora molto dibattuto, dal momento che risulta sempre più complicato trovarlo.

Sono anche moltissimi di contro i pensionati che si lamentano di ricevere assegni pensionistici eccessivamente bassi, quindi inversamente proporzionali alla vita lavorativa che praticamente hanno trascorso. Tanti altri non accettano il passare del tempo e continuano a procrastinare sulla pensione, il che va ad enorme discapito dei giovani di oggi.

Tuttavia quanto fin adesso menzionato infatti non favorisce affatto il cosiddetto ricambio generazionale. Sono sempre di più i giovani infatti che faticano a trovare lavoro, per via anche di posti occupati da pensionati lavoratori, e sono dunque costretti a iniziare tardi a lavorare. Inoltre si sente sovente anche discutere e non poco del cosiddetto lavoro sottopagato.

Il valore del lavoro nel nostro Paese

In molti giovani, va detto, scelgono e scoprono la vocazione per alcune professioni abbagliati dal mito di ingenti guadagni. I loro sogni però poi finiscono malamente per scontrarsi con la realtà dei fatti, dove se hanno la fortuna di ritrovarsi a svolgere le professioni per cui magari hanno anche studiato, si ritrovano sottopagati o a lavorare in nero.

Tutto ciò viene anche spesso passivamente accettato poiché visto comunque come un inizio e con la speranza che in domani le cose possano cambiare, rimanendo però in una situazione di stallo. Tuttavia coloro che non hanno avuto modo di maturare esperienza lavorative all’estero non conoscono il valore del lavoro su scala nazionale. Pare difatti che in alcuni Paesi certe professioni siano valutate a peso d’oro.

Come viene valutato il lavoro all’estero?

L’Europa è grande e questo lo sappiamo, ma seguendo dei precisi dati Istat è possibile vedere, in alcune delle maggiori potenze europee come vengano valutate della professioni in particolare. Stando a quanto emerso dagli ultimi dati si è parlato a lungo di alcuni Paesi Europei in cui chi svolge le mansioni che stiamo per elencare, potrebbe scegliere di vivere tra Regno Unito, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Islanda.

Dal punto di vista delle professioni, il cui valore è stati ampiamente misurato, possiamo citare quelle di Responsabile di progetto, Analista dati, Sviluppatore di software, Direttore delle vendite, nonché l’Ingegnere. Tuttavia, prima di cantare vittoria e fare le valige in vista di uno dei Paesi citati, è opportuno anche informarsi sul costo della vita. Ogni cosa infatti ha un prezzo.