Se attacchi le calamite al frigorifero toglile subito | Il tuo smartphone è a rischio

Calamite sul frigorifero? A quanto pare è un rischio fino ad ora sempre molto sottovalutato. Occhio al tuo telefonino!

Alzi la mano chi, almeno una volta nella sua vita, non ha attaccato almeno una sola calamita al proprio frigorifero in cucina! Non per nulla queste ultime sono in vendita ovunque, tanto che adesso ci sono anche negozi di souvenir specializzati in questa sorta di, chiamiamole, decorazioni di arredi.

Anche quando magari andiamo in vacanza al mare, quando decidiamo di acquistare dei regali per i nostri parenti e amici per quando ritorneremo a casa, passando tutti i negozi che troviamo sul nostro cammino, non possiamo non lasciare catturare la nostra attenzione dei numerosi magneti che troviamo in vendita.

Molti di questi infatti sono letteralmente creati ad hoc. Non per nulla spesso ritraggono in miniatura la città stessa o la località balneare dove ci siamo recati per la nostra bella vacanza rigenerante. Questo perché, per il semplice fatto che se decideremo di tenercele per noi, oppure per la persona a cui verranno destinate, sarà facile avere un ricordo nitido di quel viaggio.

Calamite sul frigorifero, giusto o sbagliato?

Per quanto sia una consuetudine ora più che mai in voga faremmo bene tuttavia prestare particolare attenzione a questa particolare abitudine. Non dimentichiamoci difatti che se parliamo di calamite siamo pur sempre in presenza di magneti e che, in quanto tali, posseggono una particolare struttura.

Perché rimangono attaccati? La spiegazione è semplice: quando a scuola studiavamo atomi e molecole, sovente ci venivano nominate delle particelle solitamente indicate con + e –. Con il segno + si indicava una polarità detta positiva a con il – una negativa. Queste particelle finivano per generare attrazione fra di loro.

Il rischio dei magneti sugli elettrodomestici

Stando a quanto finora detto infatti il frigorifero è pur sempre un elettrodomestico e in particolare di uno che rimane attivo h24, al fine di di mantenere al fresco i nostri alimenti per una buona conservazione. Le onde elettromagnetiche delle calamite finirebbero dunque per attirare delle particelle, alterando così il funzionamento corretto.

Lo stesso discorso tuttavia è valido non solo per il frigo stesso, ma anche per altri apparecchi, quali per esempio il nostro smartphone, che oramai costituisce il 90% della nostra vita, come sorta di nostra memoria esterna vera e propria. Pertanto sarà consigliabile per noi non utilizzarlo mai e poi mai nei paraggi di un magnete.