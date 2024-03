Serrature a combinazione: non usarle mai più | È meglio lasciare le chiavi sotto lo zerbino

Negli il crescente numero dei furti nelle abitazioni, con tanto di violazione di proprietà privata, pongono l’attenzione sulle serratura a combinazione, conviene davvero usarle?

La cronaca nera italiana è piena di testimoniante fatte da comuni cittadini circa la brutta esperienza del furto nelle proprie abitazioni. In alcuni casi, i più fortunati, le vittime hanno contato solo i danni relativi alle perdite di preziosi e quelli apportati alle abitazioni, come nel caso della serratura compromessa.

Altre volte, tra i casi più spiacevoli, i malviventi si sono introdotti in case con dentro le vittime che nel frattempo sono diventate il presto di atti di violenza e minacce varie, sfociando così nel reato di rapina a mano armata ecc…

Quanto detto, dunque, pone l’attenzione su altri fattori di sicurezza del cittadino circa le serrature ed eventuali lucchetti a combinazione che potrebbero non essere poi così sicuri per la sicurezza personale dell’individuo.

Ecco a cosa dobbiamo prestare realmente attenzione quando si tratta di serrature della casa, chiavi e quant’altro perché la risposta di tutto potrebbe risiedere in una soluzione che in pochi conoscono.

Perché non conviene usare le serrature a combinazione per la sicurezza personale?

La risposta a questa domanda dipende da numerosi fattori, dato che al momento non esistono serrature che ladri con una certa astuzia non sono in gradi aprire… ma quanto meno, possiamo provare a rendere la loro azione così tanto difficile da effettuare scoraggiandoli. Sulla base di tale motivazione le serrature a combinazione, come quelle della cassaforti per intenderci, non sono poi così infallibili come immaginiamo.

La serratura a combinazione, dunque, è accompagnata da dischi che corrispondono ai numeri che vediamo in superficie, mentre sotto corrispondono dei dischi che in tal senso si uniscono avendo, appunto, una “soluzione” per l’apertura. Un ladro anche con poca esperienza, dunque, sa già che tentando una lunga serie di combinazioni, con annessi errori, renderà la serratura facile da manomettere definitivamente aprendola in men che non si dica. Altro dettaglio da non dimenticare, inoltre, riguarda l’incidenza degli agenti atmosferici che rendono queste serrature ancor più deboli e facili da manomettere.

Le serrature con chiave, quindi, sono la soluzione al problema furti?

Le chiavi possono dare un senso di maggiore sicurezza, motivo per cui non andrebbero mai lasciate fuori l’abitazione, sotto lo zerbino ecc… ma anche in tal senso è richiesta una certa cura e attenzione da parte del cittadino.

Innanzitutto, dobbiamo cercare delle serrature più complesse rispetto a quelle tradizionali, così come nel caso di quelle a scatto con cilindri di piombo centrano nella parete laterale, mentre delle assi di inchiodano alla perfezione al pavimento. Una volta chiusa l’abitazione, inoltre, va sempre lasciata dieto la chiave così da rendere quasi impossibile al ladro aprirla informandolo della vostra presenza in casa. Infine, potrete anche provare le “serrature” di ultima generazione legate all’impronta digitale e un codice pin di accesso all’abitazione fornito da voi. In casi come questo il livello di sicurezza sarà più alto senza ombra di dubbio, ma questo non vuol dire di certo abbassare la guardia… solo avere un’arma di protezione in più per noi stessi.