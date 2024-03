I 5 lavori con il più alto tasso di tradimenti | Se fai uno di questi mestieri il tuo matrimonio è ad alto rischio

Amore, lavoro e divorzi, una combinazione letale che a quanto pare sono connesse tra loro: se fai questa professione sei più esposta a tradire il partner.

Non è un mistero che in tutto il mondo, o gran parte, il numero dei divorzi sia aumentato considerevolmente per ragioni differenti. Dato l’altissimo numero della fine dei matrimoni, poi, tantissimi Governi hanno riscritto questo importante capitolo della loro legislatura, garantendo divorzi celeri in meno di 6 mesi, così come è avvenuto anche in Italia.

Eppure, negli anni sono state effettuate molte indagini sociali che hanno poi permesso di individuare la connessione tra lavoro, famiglia e tendenza al tradimento, i quali influiscono davvero sulle dinamiche delle separazioni per le coppie sposare e non solo.

A sostenere tale tesi, poi, è stata anche un famoso avvocato divorzista che ha deciso di riferire la sua opinione sulla questione attraverso un video diventato virale in men che non si dica.

La professionista in ambito legale, infatti, ha riferito quali sono, secondo lei, le professioni che influiscono considerevolmente sui rapporti sentimentali, così tanto da determinarne la fine.

Matrimonio messo a rischio da queste 5 professioni

Durante le ultime ore è diventato virale il video che l’avvocato Kate Simondos, dello studio legale Simondos Law Group, ha rivelato quali sono le professioni che rappresentano un terreno fertile per i tradimenti nei rapporti. La Simonds, facendo perno sulla sua esperienza professionale, ha rivelato in quali casi ha si sono verificati il maggior numero di tradimenti e della fine di relazioni d’amore, così come nel caso dei matrimoni.

In particolar modo, la lista in questione si comincia dalla posizione numero 5 dove troviamo piloti e assistenti di volo, alla posizione 4 ci sono i soldati, alla 3 i baristi mentre alla posizione 2 poliziotti… mentre ad aggiudicarsi la posizione numero 1 sono stati i vigili del fuoco.

Sulla base di quale motivazione tradisce chi effettua questi lavori?

Tutti e cinque i lavori appena menzionati hanno in comune un aspetto sostanziale da non sottovalutare: contatti sociali in costante espansione e il “tanto tempo” trascorso lontano da cosa. In un certo qual modo, è come se il traditore giustificasse il “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”.

Nonostante questi fattori, i vigili del fuoco spesso verrebbero travolti anche dall’adrenalina di veder la propria vita in pericolo ogni giorno, motivo per cui la maggior parte dei tradimenti avverrebbe tra colleghi. La separazione, in tutti e 5 i casi, viene determinata dall’incontro con un’altra persona della quale ci si innamora perdutamente, oppure esseri scoperti dal partner. In ogni caso, più del 45% delle persone rientranti in questa classifica finiscono con il chiudere le loro relazioni e matrimoni con il divorzio.