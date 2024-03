WhatsApp, la nuova truffa è micidiale | Non ci cascare, usano tuo figlio per farti abboccare

WhatsApp, una nuova truffa viaggia sull’App di messaggistica istantanea più sfruttata al mondo. Com’è strutturata e come non cadere nella rete?

Ormai viviamo in un mondo sempre più tecnologico, in cui il Web e soprattutto i Social, le cui piattaforme pullulano come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia, la fanno da padroni assoluti. Le usiamo mille volte al giorno e vogliamo rimanere sempre connessi e, quando la connessione è ballerina, diventiamo alquanto nervosi.

Nn per nulla ogni volta che giungiamo in un locale o alloggio, chiediamo subito la password dell’Wi-Fi. Sui nostri dispositivi di Rete mobile, telefonini in primis, trovano spazio molte App. La prima in assoluto che tutti scaricano è WhatsApp. E difatti è tutt’ora quella a livello di messagistica istantanea più sfruttata al mondo.

Il fatto che sia free e ci doni costantemente aggiornamenti, gioca a suo favore. Tantissime sono state le migliorie, comprese quelle connesse alla grafica, che sono state messe in atto negli ultimi periodi. Possiamo utilizzarla anche per le classiche call di lavoro e inviare file di svariati formati, oramai anche grossi o piuttosto pesanti.

La perpetua evoluzione di WhatsApp

Accattivante è anche il fatto di poter inserire un proprio stato, che avvicina sempre più WhatsApp ad una piattaforma Social in toto. In tanti amano creare dei gruppi, sia per motivi lavorativi che privati. Anche qui c’è una ghiotta novità, ovvero che può aumentare il numero degli iscritti. Inoltre con loro si possono anche effettuare delle videochiamate.

Le note vocali poi, la cui lunghezza non è più limitata, sono sfruttatissime da tutti quanti e hanno sostituito in gran parte le classiche telefonate. Tuttavia, come in ogni cosa c’è il classico rovescio della medaglia, Essendo infatti WhatsApp così utilizzata è spesso sfruttata anche da malviventi per mettere in atto delle truffe pazzesche. E ora l’ultima sta imperversando sempre di più. Occhio se ricevi questo messaggio.

Un messaggio truffaldino a cui non credere

In poche parole riceviamo nella chat di WhatsApp un messaggio di testo che recita: “Ciao mamma, mi è caduto il telefono, questo è il mio nuovo numero. Per favore puoi mandarmi WhatsApp”. Troviamo pure un presunto link. Qualora ci cliccassimo sopra la combineremmo grossa, dato che ci verrebbero richiesti i nostri dati bancari.

In questa maniera i malviventi potranno non solo sapere i fatti nostri, ma anche derubarci in un battito di ciglia. Tuttavia il messaggio può anche avere un testo differente. Difatti può anche richiedere a mamma e papà un tempestivo aiuto per sbloccare qualche cosa. A quel punto viene richiesto a chi riceve la particolare missiva di fare un salto su un sito, ovviamente truffaldino.