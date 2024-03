L’estate si avvicina: chiedi subito il nuovo bonus | Ti fai mezza vacanza gratis, non serve Isee

Se vuoi fare mezza vacanza gratis chiedi immediatamente il Bonus Vacanze. L’ISEE può retare nel cassetto.

Ora che la Santa Pasqua, come il calendario e l’agenda ci insegnano, è alle porte molti italiani pensano alle loro vacanze estive, che non sono in effetti poi lontane. Il problema rimane sempre quello, ovvero quello di trovare i soldi per poterle fare. Se siamo un nucleo familiare particolarmente numeroso, la difficoltà ovviamente aumenta. Il segreto per poterlo comunque fare è sempre quello di scegliere la bassa stagione.

Oltre a ciò è bene non optare per mete eccessivamente esclusive. Fatto sta che ora, per rendere la situazione più agevole, è stato indetto un nuovo Bonus che è dunque da vedersi come una manna dal cielo o come una boccata di aria fresca. Parliamo di un altro accattivante Bonus Vacanze, con il quale puoi farti mezza vacanza gratis.

La bella notizia, e ora, lo sappiamo, moltissimi tireranno un bel sospiro di sollievo, è che qui non entrerà in gioco il chiacchieratissimo ISEE che potremo lasciare nel cassetto ma che dovremo tenere comunque bello aggiornato, al fune di poter beneficiare di altri Bonus e Super Bonus. Ci sono tuttavia alcune regole da rispettare per poterlo ottenere e usufruirne.

Bonus Vacanze nuovo di stecca, di che cosa si tratta?

Per prima cosa è ben non dormire sugli allori e affrettarsi per fare richiesta di questo Bonus che si chiama Parti e Riparti. Chiaramente dei soldini, parlando soltanto di sconto, dovremo spenderli per le nostre vacanze e quindi almeno un po’ di quelli dovremmo averne a disposizione. Comunque sia lo sconto in questione sarà applicato in questa maniera.

Per un spesa fino a 2000€ se ne otterrà uno da 100, fino a 3000 da 200 e fino a 4000 300. Oltre i 4000 si potrà invece beneficiare al massimo dello sconto pari a 400€. Altro requisito da rispettare è che la partenza per le vostre vacanze dovrà avvenire tra il 1 maggio e il 17 dicembre con una grande esclusione da tenere a mente.

Come e chi può averne accesso

Parliamo di quel periodo compreso tra il 9 e il 29 agosto. Il bimbo che porteremo con noi, potrà viaggiare del tutto gratis se la prenotazione comprenderà almeno due adulti. Inoltre l’offerta super allettante è valida solo per chi si affiderà a Bravo, Alpiclu, CiaClub e tutti quei villaggi che hanno aderito a questo progetto.

Tuttavia per poter ottenere questo Bonus bisogna fare richiesta entro il 5 aprile 2024. Facendo un salto metaforico sul sito Codiciateco. Qui poi dovremo andare alla voce Bonus Parti e Riparti, quindi inserire il numero della prenotazione per ottenere via Email il voucher da utilizzare. Inoltre se il Bonus è richiedibile entro e non oltre quella data è perché essa è pure da tenere in considerazione per la prenotazione. Difatti se entro di essa non l’avremo effettuata non avremo diritto all’aiuto.