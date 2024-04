Se fai questo lavoro ti offrono 14.000€ al mese per trasferirti su un’isola | Prepara le valigie

Una grande opportunità per chi desidera affacciarsi, davvero, a nuovi orizzonti per chi deciderà di trasferirsi in questa città… con tanto di stipendio mensile di 14.000 euro al mese.

A te sembrerà anche una fake news, ma si tratta davvero di una proposta allettante e un viaggio entusiasmante se deciderai di accettare questa proposta. D’altronde non è mica un mistero che negli ultimi anni molti comuni, italiani e non solo, hanno deciso di pagare persone coraggiose che avessero preso la decisione di trasferirsi nelle loro città al fine di ripopolarle.

Basti pensare che in Italia sono molti i borghi che offrono degli incentivi economici per l’acquisto della prima casa a chi desideri trasferirsi in città, come avvenne in Sicilia moltissimi anni fa quando vennero venduti immobili a 1 solo euro e non solo.

L’iniziativa viene riproposta questa volta in modo diverso e con uno stipendio niente male, ovvero 14.000 euro solo per vivere in un comune che conta circa 4700 anime.

Insomma, una proposta molto interessante che fa venir voglia di preparare subito le valige e andare via… ma dove si trova questa città/paese dei balocchi?

Stipendio da 14.000 euro solo se di trasferisci in questa città

Ebbene sì, una proposta allettante che cela anche un tentativo disperato di aiutare due isolette a condurre cittadini nella loro località e non solo. La proposta monetaria, infatti, non è proprio diretta a tutti ma solo ai medici che hanno intenzione di aprire un ambulatorio per aiutare i cittadini di questa zona.

Il medico che deciderà di accettare questa proposta, quindi, riceverà ben 175.000 euro all’anno, dilazionati in 14.000 euro mensili e non solo. Per lui verranno messi anche a disposizione altri benefit per comprare o affittare una casa, dato che dovrà vivere qui in pianta stabile.

Prepara subito le valige e vola in città

Tale proposta, dunque, arriva da località europee, ma non ci troviamo in Italia. La sfida è stata lanciata da due isolette della Scozia, ovvero le Isole Ebridi e Benbecula che messe insieme contano una popolazione di 4700 persone che hanno davvero bisogno di assistenza medica.

Un cambiamento radicale per un medico italiano, ad esempio, ma anche un’esperienza unica sotto ogni punto di vista perché gli permetterebbe di avere un ampio bacino di pazienti e provvedere alle loro necessità sotto ogni punto di vista. Infine, la proposta economica di 14.000 euro è già un dato da non sottovalutare, soprattutto per medici che si stanno affacciando alla carriera e che desiderano di potersi mettere in gioco in vari modi.