Settimana lavorativa di 4 giorni: anche in Italia diventa realtà | Invia il cv a queste due aziende

È un sogno per molte persone poter lavorare pochi giorni a settimana e godersi il cosiddetto weekend lungo. Adesso sembra che non sarà più una chimera.

Sin dalla notte dei tempi ci viene sempre insegnato che l’uomo, sia che esso nasca ricco o povero, sarà destinato a lavorare. Non per nulla si dice destinato e non obbligato, dal momento che un dovere, se correlato alla propria sopravvivenza, è giusto che rientri nel valore etico di un essere vivente.

In questo modo, perché no, potrebbe anche vedersi trasformato nel giro di poco in un piacere. A questo punto un essere umano potrebbe dunque dirsi totalmente a posto. Pensiamoci bene, un lavoro piace, di conseguenza non ci pesa e proviamo gusto a svolgere un’attività che ci consente di guadagnarci da vivere.

La mera conseguenza è che saremo sempre più produttivi, contribuiremo maggiormente nel nostro piccolo alla resa dell’attività della quale facciamo parte e ciò sarà anche in grado di fare la differenza per quel che riguarda anche il fatturato. In tempi come quelli che corrono al giorno d’oggi, complici la crisi e i forti rincari che attraversano ancora l’Italia, differenziarsi è più che mai importantissimo.

La possibilità di una settimana lavorativa più corta

Per quanto un lavoro possa piacere o risultare pesante, che anche in questo secondo caso nulla vieta che possa poi trasformarsi in un qualcosa di piacevole, va sempre ricordato che si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Ovviamente portare a casa uno stipendio ha la sua importanza, come altrettanto vero è che il soldo va guadagnato.

Si cita spesso per l’appunto il sudore delle fronte, ma un conto è sudarsi la meritata paga e un altro è invece rischiare l’affaticamento. Dopo la pandemia inoltre va detto che con l’introduzione dello smart working, la vita lavorativa di tutti quanti è stata stravolta. In alcune parti del mondo è già stata per altro introdotta la cosiddetta settimana lavorativa corta. Di che cosa si tratta?

Lavorare 4 giorni a settimana anche in Italia, dove?

Parliamo in quest’ultimo caso per l’appunto di una settimana lavorativa ridotta, che si sviluppa e si articola su soli 4 giorni settimanali e che prevede il tanto sovente auspicato weekend lungo. Per l’esattezza le ore lavorative vengono qui ripartire in 40 ore settimanali su 4 giorni. I risultati positivi si sono già visti nei Paesi che l’hanno applicata e hanno anche riscontrato grande soddisfazione fra i dipendenti.

Sfortunatamente non è applicabile per qualsiasi tipo di professione, in particolare per quelle che avvengono offline, ovvero dal vivo e dove non è necessario un PC e una connessione ad Internet. Due grandi aziende ad ora presenti in Italia alle quali si può inviare la candidatura e che hanno sperimentato con successo la settimana lavorativa corta sono Awin Italia e Carter & Benson. I risultati si stanno rivelando sempre più soddisfacenti!