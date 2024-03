Adeus Portugal! Il nuovo paradiso dei pensionati si trova in Italia | Stanno andando tutti lì

Trovato un nuovo paradiso fiscale in Italia, una location anche migliore del Portogallo, così da rimanere a due passi dai propri affetti.

Negli ultimi anni il fenomeno migratorio degli italiani alla ricerca dei paradisi fiscali è sempre più in aumento, il quale interessa principalmente i pensionati che sognano un quotidiano sereno, con meno tasse e la possibilità di risparmiare considerevolmente.

Tale necessità, dunque, ha fatto sì che i nostri connazionali si mettessero alla ricerca di location dove costruire una nuova vita, così tanto da lasciare l’Italia, la propria casa, compresi gli affetti. Le mete ambite da questo punto di vista, poi, sono davvero numerose in questa lista figurano nazioni come il Portogallo, la Turchia, la Romania, ecc…

Eppure, in pochi conoscono un altro paradiso fiscale che si trova proprio nel cuore dell’Italia, nella parte centrale della nazione, ma non accessibile a tutti.

Per poter stabilite qui la propria vita e il domicilio fiscale, infatti, è necessario rientrare in determinati canoni così da avere il lascia passare per una una lunga serie di agevolazioni che vengono messe a disposizione per il cittadino.

Non partire per il Portogallo, rimani in Italia e vai in questo paradiso fiscale

La location che vi stiamo per indicare, dunque, non è solo meta ambita per i pensionati italiani, ma anche per i cittadini che vogliono cambiare il loro tenore di vita in meglio. Il paradiso fiscale a cui facciamo riferimento, dunque, si trova nel cuore dell’Emilia Romagna ed è una piccola nazione all’interno dell’Italia… ebbene sì, avete capito benissimo, stiamo parlando del piccolo Stato di San Marino.

Coloro che decidono di stabilire la loro residenza e domicilio fiscale a San Marino, dunque, possono godere di una tassazione del 6% per i primi 10 anni di residenza ma a determinate condizioni. Ecco quali sono i canoni di riferimento per i richiedenti.

Per trasferirti in questa città devi avere questi requisiti

Negli ultimi anni, infatti, sono stati numerosi gli italiani che hanno presentato la richiesta di residenza per San Marino, ma non tutti hanno ricevuto un parere positivo. Per poter usufruire della tassazione agevolata al 6% per 10 anni, dunque, si deve avere un reddito annuo che va da 50.000 euro a 300.000, dichiarando di voler affidare le proprie finanze e domicilio fiscale a San Marino, accettando il tipo di legislazione stilato in tal senso.

A entrare nei dettagli della questione, inoltre, è stato anche Marco Gatti nonché Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio di San Marino: “Non c’è un numero predefinito di cittadini, ma c’è sicuramente la volontà della politica di essere attivi per i pensionati stranieri a certe condizioni“.