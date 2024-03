Bonus bici elettrica: 500€ in regalo per pedalare | Accreditati con bonifico sul conto corrente

Si torna a parlare di traffico nelle città attraverso l’imminente arrivo del Bonus Bici, il quale ti verrà accreditato direttamente sul conto corrente.

Con l’arrivo della primavera anche il calendario dei bonus per i cittadini italiani comincia a diventare più corposo, così come nel caso dell’incentivo che è stato messo a disposizione per l’acquisto di una bicicletta elettrica.

Una somma messa disposizione per gli aventi diritto così da invogliarli a non prendere la macchina tutti i giorni, promuovendo un tipo di mezzo ecosostenibile così da fornire un’inversione di marcia sull’inquinamento che mette in seria difficoltà le città italiane e non solo.

Richiedere l’incentivo in questione è davvero semplicissimo, devi solo rientrare nei casi previsti per aver accesso al bonus. Dopo aver espletato le pratiche necessarie, dunque, il denaro verrà canalizzata direttamente sul tuo conto corrente.

Ecco come e dove aver accesso al modulo per procedere alla richiesta dell’incentivo economico in questione.

Bonus biciclette elettriche, ecco in cosa consiste

Una bellissima notizia per tutti gli amanti della vita all’aria aperta, i quali hanno deciso dimettere da parte la propria macchina e usare un mezzo di trasporto diverso come, appunto, una bicicletta elettrica. L’unico vero limite, in casi come questi, molto spesso, è rappresentato dall’investimento da fare per procedere all’acquisto di una bike di questo tipo. Un problema che, a quanto pare, è destinato a diventare un lontanissimo ricordo grazie all’incentivo al quale si potrà avere accesso dal prossimo 25 marzo 2024.

L’incentivo economico di riferimento, che non può superare il 50% della spesa prevista per comprare una bici, prevede 500 euro da spendere in bike con pedala assistita, oppure 700 euro per l’acquisto di una e-Bike con rimorchio.

A chi è diretto l’incentivo per l’acquisto delle bici elettrice?

Secondo quanto reso noto da Parma.Repubblica, il Bonus in questione vede la collaborazione del Comune di Parma con Infomobility SPA, mettendo a disposizione un fondo di circa 270mila euro da destinare ai cittadini residenti in città per poter procedere all’acquisto come indicato in precedenza.

Il Bonus, diretto a diminuire il traffico di automobili soprattutto nelle ore di punta, verrà canalizzato direttamente sul conto corrente del richiedente che avrà scaricato il modulo dal portale infomobility.pr.it presentando i documenti che attestano l’acquisto del mezzo effettuato prima del 25 marzo 2024. Si tratta di un rimorso spese che non supererà, dunque, i 500 e i 700 euro come indicato in precedenza. Infine, tale incentivo, può essere richiesto anche da micro e piccole imprese impegnate nel settore artigianale e commerciale.