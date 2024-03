Nokia 3210, torna il leggendario telefono cellulare per il suo 25esimo compleanno | C’è già la fila per comprarlo

Il caro e amatissimo Nokia 3210 compie 25 anni e la sua casa di produzione ci fa un regalo inaspettato: possiamo comprarlo di nuovo.

Immaginate un brevissimo viaggio nel tempo, a quando eravate dei giovani adolescenti e il mondo della comunicazione aveva appena cominciato la sua rivoluzione che oggi, non a caso, prevede come status simbolo proprio il Nokia3210 che ha poi spianto la strada al 3310.

Il Nokia, dunque, si è presentato con un design incredibile, colorato e che poteva essere anche personalizzato a seconda delle nostre esigenze e non solo. In questo telefono cellulare potevamo anche personalizzare lo sfondo, inviare e ricevere disegni di vario di vario tipo… gli stessi che hanno caratterizzato la nostra adolescenza.

Al tempo stesso, proprio questo telefono ci riporta in dietro nel tempo a quando un semplice squillo era un modo dolcissimo per dirsi “ti penso”, insieme alle grandi sfide con il serpentino Snake.

Un’era felice, con i messaggi che non potevano andare oltre i 150 caratteri, che potrebbero tornare a essere realtà dopo l’annuncio arrivato su X nei giorni scorsi.

Tutto pronto per il grande ritorno del Nokia 3210 (e non si tratta di una fake news)

Per la gioia dei Millenials, e non solo, la Nokia ha deciso di mettersi ancora una volta in gioco e fare un bellissimo regalo a tutti coloro che dagli anni 90′, ai primi anni del 2000 (prima che arrivassero i telefoni a colori ndr.). Era il 1999 e il successo della Nokia è stato coinvolgente, così tanto da coinvolgere le persone in tutto il mondo, motivo per cui questo cellulare è stato tra più acquistati in ogni dove.

Nel momento in cui il Nokia è caduto nell’oblio, però, da davvero segnato la fine di un capitolo importante della telefonia, lasciando posto a altre importanti innovazioni. In vista del venticinquesimo anniversario, però, il famosissimo 3210 sta per tornare in grande stile.

Corri a comprare il nuovo 3210

Ebbene sì, la Nokia con un bel messaggio sui social ha annunciato il ritorno sul mercato del 3210, lo style ricorderà il telefono degli anni 90′ ma con dei cambiamenti sostanziali che lo renderanno molto più moderno, strizzando l’occhiolino al passato.

La HMD Global ha già fatto sapere che sta lavorando al progetto in grande stile ma in chiave smartphone con l’accesso alla tecnologia che oggi tutti usiamo. Al momento non si conoscono bene i dettagli dell’imminente arrivo del 3210 ma, con molta probabilità, diventerà disponibile già entro il 2024, cavalcando l’onda dei 25 anni dall’arrivo nel mercato globale.