Bonus mutuo, lo Stato ti rimette in banca 760€ | Ecco cosa devi fare se acquisti casa

Ottime notizie in arrivo per i titolari di mutuo, per loro è previsto un Bonus di 760 euro, ecco cosa fare per ottenerlo.

Durante gli ultimi anni la crisi economica ha investito anche gli italiani, un momento davvero particolare cominciato con il Covid e che è diventato più difficile con la guerra in Ucraina, con un’impennata considerevole della vita quotidiana. Al tempo stesso, però, è stato registrato anche un aumento considerevole dei mutui tra percentuale di interessi e non solo.

Un dato negativo che si aggiunge alle tante testimonianze di cittadini che fanno fatica a sostenere persino il pagamento della rata del mutuo, motivo per cui sta per cui chi lo desidera può avere accesso al nuovo Bonus che è stato messo a disposizione per gli italiani.

La notizia in questione è stata accolta in modo positivo e sono numerose le persone che stanno già preparando la documentazione necessaria per procedere, così da ottenere l’incentivo in questione.

Ecco, di seguito, tutto ciò che serve per poter avere accesso al fondo e in che modalità procedere, insieme alle caratteristiche per ricevere l’incentivo.

In cosa consiste il nuovo Bonus mutuo 2024?

Il 2024 riserva una gradevole sorpresa a coloro che sono titolari di mutuo, così da poter recuperare una sostanziosa somma che hanno già investito durante l’anno precedente. Si tratta di un’agevolazione fiscale che porta a una possibile detrazione alla quale avere accesso attraverso la Dichiarazione dei Redditi circa gli interessi passivi pagati alla paca, qui dove rientrano anche spese e oneri accessori.

Il Bonus in questione prevede un tetto massimo di 4000 euro attribuiti dallo Stato, ma di questa somma la detrazione solo sul 19% e quinti per un totale di 760 euro.

Chi può eccedere al Bonus mutuo?

Secondo quanto si evince dalle notizie in merito, non ci sarebbero particolari vincoli sul reddito di riferimento del richiedente, il quale deve essere titolare del contratto di mutuo da almeno 12 mesi, deve essere residente nella di riferimento sulla quale deve ricadere anche l’ipoteca. Si può avere accesso al Bonus mutuo anche quando si è stati costretti a cambiare indirizzo di residenza per motivi lavorativi e di ricovero, così anche nel caso in cui nella casa siano rimasti coloro che appartengono nel nucleo familiare, lo stesso vale in caso di separazione. Qualora il mutuo dovesse essere cointestato, poi, l’incentivo di 760 euro va a ciascuno dei proprietari in egual misura.

Per procedere ad avere l’accesso al Bonus mutuo dobbiamo scaricare l’incartamento nel portale online della nostra banca di riferimento e fornire contratto di mutuo, rogito, quota del capitale residuo, certificazione della banca per gli interessi passivi ed eventuali oneri accessori e spese sostenute.