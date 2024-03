Biglietti aerei: se fai così li compri con il 25% di sconto | Abbatti il caro voli subito

Amanti dei viaggi in aereo, a quanto pare esiste una modalità per abbattere i costi dei biglietti, si parla del 25%.

Ora che la Pasqua si sta avvicinando, come il calendario e l’agenda ci insegnano, sono molti gli italiani che sognano di partire per farsi una vacanza di qualche giorno, o anche semplicemente un weekend lontano da casa, magari in una località marittima, tanto per, come si suol dire, cambiare aria.

Un problema più che mai attuale in questa direzione tuttavia è costituito dal caro voli, dal momento che i viaggi in aereo sono venuti a costare più del dovuto. In effetti visto il periodo non particolarmente roseo che il nostro Paese sta attraversando, complice la forte crisi e i perpetui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, c’è ben poco di cui stare sereni.

Coloro poi che intendono, in occasione appunto della Pasqua, farsi una vacanza in una località di mare e beneficiare totalmente di ciò che comporta e che si aspettano di conseguenza da ciò, sono costretti ad, espatriare, visto che in Italia è da poco iniziata la primavera e il clima è ancora troppo freddo per i canonici bagni al mare.

Biglietti aerei, il caro voli più che mai attuale

Per consentire quanto finora detto è strettamente necessario quindi prendere l’aereo. Partendo da una piccola premessa possiamo dire che è sempre più alta l’esigenza di molti italiani di viaggiare a costi sostenibili. Infatti alta è l’esigenza di spostarsi, al fine di raggiungere la propria famiglia in vista delle feste comandate.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, complice la crisi già menzionata, girano sempre meno soldi e il lavoro è alquanto ballerino per tutti. Ad essere esclusi da ciò, ovvero dalle persone che hanno constatato la drastica riduzione delle ore di lavoro, oppure che si son viste consegnare la temutissima lettera di licenziamento, non sono nemmeno le compagnie aeree.

Lo sconto del 25% per i residenti sulle isole

Di contro stanno rimontando i treni, per quanto concerne lo spostamento finora citato. Un treno generalmente è più capiente, più comodo per quel che concerne i posti a sedere e le fermate, che sono in genere in stazioni site al centro delle città, rendono poi più facili i raggiungimenti dei luoghi di interesse senza implicare altri mezzi, quali ad esempio i taxi.

Per far fronte ai problemi riscontrati è in atto infatti uno sconto, al fine di dare una vera e propria boccata d’aria alle compagnie aeree. Per coloro che vivono sulle isole è assai complicato lo spostamento. Per restare in esempio, i residenti della Sicilia, da qui fino al 31 dicembre 2024 potranno beneficiare di uno sconto di tariffa sul 25%, se si possiedono condizioni specifiche. Parliamo per la precisione di disabilità a 67%, ISEE inferiore ai 15.000€ e studenti. Lo sconto su aggira sui 75€.