“Ridatecela indietro”: la vogliono tutti ma ormai solo il 3% degli automobilisti può contare su di lei | Forse sei tra i fortunati

Negli anni le macchine hanno subito una lunga serie di cambiamenti, con conseguenza l’eliminazione di uno strumento importante.

Guidare la propria macchina per molte persone si è trasformata in un’esperienza incredibile, dato che i mezzi spesso sono dotati di ogni tipo di confort diretti al benessere della persona, rendendo guidare anche più semplice. Nel tempo, però, sono venute meno anche delle cose che rendevano questi mezzi ancor più sicuri durante le lunghe tratte.

Il design reinventato, dunque, ha portato alla realizzazione di macchine che hanno sempre più componenti elettroniche che svolgono un ruolo davvero molto importante ai quali ci si sta abituando sotto ogni punto di vista. Il tutto, ovviamente, non finisce qui.

Recentemente, però, una particolare indagine di mercato ha permesso di scoprire l’assenza di un “oggetto” dalle nostre macchine, sparito da un giorno all’altro e che ha sollevato polemiche e dubbi sulla questione.

Facciamo riferimento a un oggetto indispensabile per gli automobilisti in determinate occasioni, soprattutto quando non ci troviamo dentro il centro abitato.

Ecco cosa vogliono tutti indietro nelle loro macchine

Secondo un’attenta indagine di mercato, fatta su un ampio campione di automobilisti dai 18 anni in poi, è stato possibile scoprire che nella maggior parte della macchine di nuova produzione non è stata inserita la ruota di scorta. Una notizia che ha lasciato tutti perplessi, trattandosi di un oggetto indispensabile e che permette alla persona di riferimento di evitare di rimanere bloccato in autostrada, o essere costretti a chiamare un carro attrezzi per raggiungere il primo “gommista” più vicino.

Solo il 3% delle auto nuove in Inghilterra comprende la ruota di scorta, dato allarmante che ha generato una denuncia preoccupante in tutta la nazione e che sta facendo parlare il mondo intero.

Cosa dice il Codice della Strada in Italia sulla ruota di scorta?

Attualmente le problematiche riguardanti l’assenza della ruota di scorta nelle nuove macchine non interesserebbe particolarmente l’Italia, ma il Codice della Strada disciplina il suo utilizzo al quale tutti gli automobilisti si devono attenere.

In particolar modo, non va dimenticato che la ruota di scorta, anche quando non viene usata, deve rispettare tutti i canoni previsti dalla legge in conformità a quanto sancito dal Codice e non solo. Quando montiamo la ruota di scorta, dunque, possiamo guidare per un tratto limitato di strada che non deve superare gli 80 km. Nel momento in cui fossimo costretti a percorrere più dei km indicati, non va assolutamente dimenticato che pressione e solidità della ruota di scorta vanno controllati proprio ogni 80 km.