IBAN, a Marzo scatta il cambio automatico se hai questo conto | Controlla o respingono i pagamenti

Scatta ufficialmente il cambio IBAN per molti correntisti bancari, fate attenzione perché se vi siete affidati a questa banca sta per succedere l’irreparabile.

Negli ultimi anni anche il prospetto delle banche in Italia è cambiato in modo considerevole, insieme a importanti riforme e fusione. Numerosi correntisti hanno dovuto accettare nuovi contratti, cambiamenti di condizioni e anche l’ammontare del canone mensile per la tutela dei loro risparmi.

Il tutto, a quanto pare, non finisce di certo qui, dato che in queste ultime settimane si è verificato qualcosa che ha colto tutti di sorpresa, motivo per cui migliaia di italiani hanno appreso del cambiamento del lori IBAN, costretti così ad agire di conseguenza.

La comunicazione è arrivata di recente, motivo per cui i titoli dei conto correnti sono stati chiamati ad intervenire il prima possibile per evitare problematiche varie ed eventuali.

Ecco chi sarà interessato dalle novità in questione, e quanto tempo hanno a disposizione per normalizzare la loro situazione. Il consiglio, quindi, è quello di agire il prima possibile per evitare problematiche in futuro.

Cambio IBAN a marzo: ecco chi interessa da vicino

La notizia circa il cambio IBAN è ormai ufficiale da tempo, dovuto dal passaggio da Intesa San Paolo a Isybanck. I clienti di entrambi gli esercizi bancari sono stati adeguatamente informati attraverso una mail ufficiale dove è stato illustrato cosa verrà cambiato nel loro contratto bancario e non solo. A scatenare le polemiche è stato l’IBAN, il quale non sarà più lo stesso di un tempo e che avevano comunicato per i loro accrediti.

Nella comunicazione in questione, poi, è stato riferito che durante i primi 20 giorni di marzo ogni pagamento, bonifico in entrata e pagamenti dal lavoro, saranno reindirizzati in automatico… ma cosa avverrà dopo? Ecco a cosa dovrete fare necessariamente attenzione.

Pagamenti respinti se non corri ai ripari

Il passaggio dall’Intesa San Paolo a Isybank promette di favorire prelievi più veloci con i cordless e la procedura dei bonifici sarà semplificata attraverso app senza doversi, necessariamente, recare in banca ed effettuare l’operazione allo sportello.

Infine, trascorso il tempo di reindirizzamento automatico al nuovo codice IBAN dovrete provvedere da voi a comunicare a chi di dovere dove poter effettuare i bonifici, oppure canalizzare nuovi pagamenti. In caso contrario, senza aver effettuato le dovute comunicazioni, i pagamenti in programma verranno respinti così come nel caso di accrediti che state aspettando in entrata.