Ikea, le 6 cose da comprare assolutamente e le 6 da cui stare alla larga | Parla un designer d’interni

Ikea torna a essere l’indiscussa protagonista della scena, un design di interni ha rivelato quali sono i 6 oggetti da non comprare.

Siamo onesti, Ikea ha cambiato davvero il nostro modo di arredare la casa, dato che qui possiamo trovare una lunga serie di proposte per il compratore finale che può scegliere tra mobili adatto a tutti anche da un punto di vista economico. Basti pensare che, soprattutto negli ultimi anni, Ikea ha aiutato moltissimo anche il mondo del cinema e tv che hanno scelto i loro arredi per il set.

Nel frattempo, il grande magazzino dedicato all’arredamento, con varie indagini di mercato, ha cercato di soddisfare le esigenze di tutti, motivo per cui fuori dall’Italia è possibile anche trovare proposte diverse e inclini a un modo di vivere la casa rispetto al nostro.

Insomma, tutto ciò che viene realizzato dall’industria Ikea è diventato degno di nota e non solo, in quanto parliamo di una location dove troviamo tutto ciò che serve in casa, accessori e biancheria, incluse le candele e profumatori per ambienti.

Eppure, un interior design è intervenuto per riferire quali sono, secondo lui, i sei oggetti che dovremmo evitare di compare qui.

Possiamo davvero comprare tutto all’Ikea?

La risposta a questa domanda arriva dall’esperto di Paynter Rhed attraverso un lungo articolo pubblicato dalla rivista BussinessInsider.es, qui dove ha parlato di alcuni oggetti per i quali non vale molto la pena investire il proprio denaro.

L’articolo in questione comincia con un ampia esposizione fatta da Paynter Rhed, parlando di alcuni completi di arredo promossi a pieni voti come nel caso di cassettiere, cornici e persino armadi. Al tempo stesso, però, l’interior design ha anche fatto una classifica di ciò che non andrebbe comprato in questa location. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

I 6 oggetti di Ikea che non conviene comprare secondo l’esperto

Ikea mette a disposizione per la vendita una vasta gamma di oggetti e arredo con diverso grado di investimento, motivo per cui bisogna stare sempre bene attenti a ciò che vogliamo acquistare. Rhed, infatti, rivela che secondo lui gli specchi proposti da Ikea hanno non pochi difetti, come una scarsa prospettiva in lontananza dando un’immagine contorta di sé stessi. Da evitare, sempre secondo l’esperto, troviamo anche i tavolini in acciaio proposti per le camere da letto, ad esempio, perché poco resistenti che non potrebbero trattenere oggetti particolarmente pesanti.

In questa classifica, poi, rientrano anche le lampade da esterno realizzate come se fossero delle lanterne, in quando la carta è poco resistente, così come le stampe su tela e poster. L’esperto ha giudicato queste ultime poco originali e di scarsa qualità. Molta attenzione va riposta negli scaffali da bagno realizzati con bambù perché, pur essendo belli da vedere, non sarebbero poi così resistenti da tenere i nostri oggetti da bagno. Infine, Paynther Rhed ha concluso il suo articolo spiegando che anche la biancheria da letto non andrebbe acquistata all’Ikea, in quanto non la reputi di qualità convincente.