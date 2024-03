Comprati una casa spendendo solo 1.000€ di materiali edilizi | La rivoluzione low cost dell’abitare

Sta per diventare realtà il sogno di comprare una casa e investire poco più di 1000 euro per i materiali edili necessari, ecco di cosa si tratta.

In questi ultimi anni è aumentato il numero delle persone che desiderano investire nell’acquisto di una prima casa ma in Italia, ma al tempo stesso si tratta di un tasto molto “dolente”. L’accesso ai mutui è diventato sempre più difficile a seguito delle tante garanzie richieste dagli esercizi bancari.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che dobbiamo tenere bene in mente anche quali sono i costi da sostenere tra manodopera e materiali edili, sia quando si intende costruire o ristrutturare l’abitazione. Sulla base di tale motivazione, dunque, si è alla ricerca di soluzioni alternative per raggiungere l’obiettivo di “comprare” la propria casa.

Il desiderio sta per diventare realtà attraverso un’importantissima innovazione in campo edile, la quale è in grado di garantire un risparmio su “costi” e “lavori” per la costruzione che sarà pronta pochissimo tempo.

Facciamo riferimento ad abitazioni low cost, nate appunto con l’esplicito scopo di mettere il compratore finale nelle condizioni di poter avere la propria casa con un minimo investimento monetario.

La rivoluzione delle case low cost in tutto il mondo

Durante gli ultimi anni sono cambiati davvero gli standard abitativi per le persone in tutto il mondo, l’obiettivo comune è quello di avere una casa che sia di proprietà e facile da sostenere da un punto di vista economico. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche delle “Tiny House” o i Van ristrutturati in modo tale da diventare una casa autosufficiente sotto ogni punto di vista, anche in campo energetico.

A questo tipo di rivoluzione ne possiamo aggiungere un’altra molto simile e avviata nel 2018 circa, la quel prevede l’impiego della tecnologia della stampante 3D messa in atto dalla start up italiana WASP avviata da Massimo Moretti e dalla figlia Francesca nel 2011. Questa azienda, dunque, si propone come leader nel settore per la realizzazione di case low cost e costruite con materiali edili che prevedono un investimento di circa 1000 euro o poco più.

Compri casa costruita da zero con meno 1000 euro

La WASP, dunque, in questi anni ha dedicato tutta sé stessa alla realizzazione di una stampante 3D che potesse lavorare materiali adatti alla costruzione di una casa, un progetto soprannominato Tecla la quale prevede una struttura realizzata con due cupole.

La sfida per l’imprenditore e la figlia, comunque sia, è cominciata con la casa Gaia dal costo di 1000 euro circa, casa realizzata in circa 10 giorni e si tratta di una struttura con 30 metri di muro e che poggia su un tetto di legno e travi di sostegno realizzata con il 30% di argilla, 40% di limo, 30% di sappia insieme al 40% di paglia di riso tritata, 25% di lolla di riso e 10% di calce.

Un progetto ambizioso che ha dato vita poi alla struttura “House of Dust“, costruita in 50 ore circa n la stampante 3D con 500 codici G, 165 strati da 15 mm, 15 km di emulsione e 8 metri di cubi di materiale per stampare la struttura abitabile da 16 metri quadrati che si trova a Wiesbanden, in Germania.