Telefoni cellulari monouso: dovresti pensare di prendertene uno | Ti serve per tirarti fuori da guai seri, ecco perché

Si torna a parlare dei telefoni cellulari usa e getta (monouso), i quali possono tornaci utili in moltissime occasioni, così come non avresti mai immaginato.

Nel momento in cui parliamo di cellulari monouso la nostra fantasia viaggia subito verso numerosi film d’azione, quando i protagonisti li utilizzavano per non essere rintracciati in alcun modo: lo compri, lo usi e lo butti via in un lampo. Pratico, sicuro e soprattutto anonimo.

In Italia, ad esempio, non è così tanto diffusa l’abitudine di usare questo mezzo di comunicazione; eppure, tali telefoni possono tornarvi utili in tantissime occasioni. Insomma, si tratta di apparecchi telefonici che se usati nel migliore dei modi sono in grado di toglierci dai guai.

Prima di comprarne uno, però, ci sono delle cose che devi necessariamente sapere e che cambieranno considerevolmente il modo in cui osserviamo questo tipo di telefono cellulare.

Tali apparecchi sono facili da reperire e non solo, hanno dei costi sostenuti per poterlo acquistare e viene venduto con una scheda apposita che funziona con l’apparecchio in dotazione.

Telefoni monouso, ecco perché dovresti prenderne uno

Cominciamo dicendo che c’è differenza tra telefono monouso e schede usa e getta, perché queste ultime possono essere comprate separatamente dal cellulare e funzionare su qualsiasi smartphone per un tempo molto limitato. I telefoni usa e getta, invece, vengono forniti con una scheda e un credito minimo e una volta esaurito la sua vita è collegata a quella del cellulare.

Questi telefoni, inoltre, possono essere comprati senza bisogno di fornire alcun tipo di documento di riconoscimento, garantendo la privacy del compratore. Altro dettaglio molto importante da non dimenticare è il seguente: nessuna conversazione può essere tracciata da mezzi che vengono forniti a un comune cittadino, diverso in altri campi come per le indagini giudiziarie. In casi come questi, ad esempio, a seconda del tipo di indagine viene segnalato ogni tipo di telefono agganciato da una determinata cella telefonica identificando eventuali “usa e getta”.

I cellulari usa e getta ti salvano dai guai ma…

Avere un telefono usa e getta quando ci troviamo lontano da casa, ad esempio, ci aiuterà nelle comunicazioni con i familiari e per eventuali richieste di aiuto. Tali cellulari ha un costo irrisorio che si aggira intorno ai 20 euro tra i tempi di durata vanno da 24 ore a 6 giorni massimo.

In ogni caso, nonostante i lati positivi riguardanti l’utilizzo del telefono usa e getta, rimangono ancora oggi delle problematiche legati a questi apparecchi e riguarda l’impatto ambientale perché difficili da smaltire tra batterie, microchip e plastiche.