Elon Musk gela il mondo: “uso ketamina per salvaguardare gli interessi di Tesla” | Terrore tra i manager delle sue aziende

Elon Musk torna a far parlare di se in tutto il mondo, ma le dichiarazioni in questione rappresentano sono una doccia gelata.

Negli anni l’imprenditore e produttore della Tesla ha sempre fatto parlare di sé in vari modi, soprattutto quando ha comunicato al mondo intero di essere il nuovo proprietario di Twitter, cambiando il nome in X. Al tempo stesso, non sono mancate polemiche a attacchi a tutto spiano per la gestione delle sue attività e messaggi sui social, alcuni dei quali hanno anche alimentato una fuga di sponsor da X.

Questa volta, Musk ha deciso di parlare dell’uso abituale che fa della ketamina, lasciando ancora una volta tutti senza parole anche per la giustificazione fornita in tal senso. L’uso della ketamina, a quanto pare, gli servirebbe nel campo degli affari, per salvaguardare i suoi interessi e quelli degli investitori.

Eppure, la ketamina ha degli effetti collaterali spaventosi ma, a quanto pare, l’imprenditore avrebbe trovato la soluzione perfetta per aggirare il problema.

Elon Musk fa uso di ketamina e lo rivela al mondo intero

L’imprenditore non si trattiene e rivela anche che tra i frequentatori della Silicon Valley è normale assumere ketamina. Elon Musk durante una lunga intervista rilasciata a Don Lemon, ex editore della Cnn, ha confermato i rumor sul suo conto: lui fa uso di ketamina ma in modo controllato, ovvero con una prescrizione medica che gli permette di assumerlo ogni due settimane in qualità di antidepressivo.

In occasione dell’intervista in questione, dunque, Elon Musk ha rilasciato la seguente dichiarazione: “È nel migliore interesse degli investitori e dal punto di vista di Wall Street conta l’esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa, dovrei continuare a farlo“.

Cos’è la ketamina e quali sono i suoi effetti?

Facciamo riferimento a un farmaco anestetico che spesso, come nel caso di Elon Musk, viene assunto a piccole dosi e in modo controllato. La ketamina, però, agisce sul Sistema Nervoso Centrale e può diventare un potente psichedelico, più della LSD, causa di effetto dissociativo tra mente e corpo, innescando anche paranoia e allucinazioni.

Le controindicazioni sull’utilizzo sono numerose e tra gli effetti gravi troviamo anche la morte, così come avvenne per la star di Friends, Matthew Perry, trovato senza vita ad ottobre del 2023. In quel caso, la causa della morte venne ricondotta a un’overdose da ketemina che stava assumendo come terapia contro ansia e depressione.