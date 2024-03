Devi cambiare telefono ma sei a bolletta: lo puoi fare anche tu | I migliori smartphone sotto i 150€

Comprare un telefono è sempre un grande investimento, ma con 150 euro ne porti a casa uno adatto a tutte le tue esigenze.

Nel momento in cui decidiamo di comprare un cellulare dobbiamo tenere conto di moltissimi aspetti, primo fra tutti il capitale che possiamo investire in tal senso. Quanto detto perché il mercato, oggi, propone vari smartphone in grado di rispondere alle nostre esigenze, pur avendo dei costi contenuti.

Sostanzialmente possiamo fare affidamento a una così ampia scelta che varia dai costi, dalle performance a ciò che permette di realizzare sempre e comunque a seconda delle nostre esigenze. Negli ultimi anni i padroni indiscussi della scena sono stati gli iPhone, ma gli Android sono quelli che riescono a rispondere alla “domanda e offerta“, forse, in modo più concreto.

Quanto detto, infatti, avviene perché gli smartphone con sistema operativo iOS, che rientrano nella fascia top di gamma perché diretti a un pubblico di stimatori, motivo per cui la maggior parte dei possessori di questi telefoni usano nel quotidiano McBook e iPad.

In ogni caso, però, possiamo avere un ottimo smartphone pur investendo una somma più bassa rispetto agli iPhone e altri grandi marchi, i quali saranno ugualmente in grado di soddisfare le nostre esigenze in campo tecnologico.

Quali telefoni cellulari possiamo comprare con meno di 150 euro?

La risposta a questa domanda ti lascerà senza parole, questo perché esiste una lunga lista di smartphone ai quali poter fare affidamento investendo solo 150 euro per l’acquisto. In cima alla lista troviamo l’Oppo 38A insieme allo Xiami, in particolar modo, con riferimento ai modelli Note 12, 12 e 10. Due noti marchi che negli ultimi anni si sono affacciati con successo al mercato internazionale.

Per la stessa somma possiamo fare concentrare la nostra attenzione anche sul Motorola MOTO G32, Honor X7a, Blackview A1000 e persino il Samsung Galaxy A04s. Cellulari che hanno in comune varie caratteristiche tecniche che li rendono ottimi, duraturi a un costo conveniente.

Telefoni “economici” con caratteristiche tecniche incredibili

Secondo varie recensioni, dunque, è emerso che tutti i telefoni che vi abbiamo appena menzionato hanno una memoria di circa 128 GB e non solo, in quanto usano la tecnologia 4G. Allo stesso modo, gli smartphone di riferimento hanno anche superato i test della valutazione delle immagini per la fotocamera e anche della batteria, la quale ha una lunga durata che varia dalle 15 alle 20 ore.

La RAM, inoltre, è di circa 4G superando i test per la connessione Bluetooth con gli altri dispositivi come auricolari, pc, ecc… Tali smartphone, infine, hanno un’ottima gestione dei dati mobili sul telefono e condizione di hotspot senza corrodere l’apparecchio, preservandolo da un usura troppo veloce.