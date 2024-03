Nuovo Codice della Strada: da ora chi ha meno di questi punti è rovinato | Patente a rischio per qualunque infrazione

Continua a essere oggetto di discussione il nuovo Codice della Strada, il quale a breve diventerà esecutivo insieme a tutti i cambiamenti previsti.

Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ha lavorato sodo alle variazioni che attualmente si trovano al vaglio della commissione per gli ultimi accorgimenti. Ben presto, verranno introdotte pene più severe per gli automobilisti che sono ufficialmente richiamati all’attenzione a anche all’ordine quando si trovano alla guida delle loro macchine, il tutto questo con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza nelle strade.

Le modifiche al Codice della Strada, dunque, interessano vari aspetti come nel caso delle sanzioni con autovelox, la cui presenza diventa più incisiva nelle strade di tutta la nazione con multe salate per i trasgressori.

Nuove norme e sanzioni, poi, sono state introdotte anche per l’utilizzo del cellulare alla guida e altri dispositivi elettronici, spesso causa di incidenti anche mortali. In casi come questi è prevista, quasi sempre, la sospensione della patente di guida e non solo.

A mettere in allarme gli automobilisti italiani troviamo le nuove sanzioni persino monetarie per coloro che vengono trovati alla guida con meno di questi punti, in determinati “casi” previsti, appunto, dal nuovo Codice della Strada.

Attenzione se hai meno di questi punti sulla patente: ecco cosa rischi

Una delle novità che più lascia perplessi gli italiani che ogni giorno usano la propria macchina, dunque, è quella relativa alla sanzione accessoria della sospensione della patente per la quale non viene lasciato quasi nessun margine di errore. In particolar modo, facciamo riferimento a una sospensione che può andare dai 7 ai 15 giorni, tempo che viene determinato dalla presenza dei punti sulla patente.

Il nuovo Codice della Strada, dunque, prevede una sospensione del documento di guida per 7 giorni per chi ha ancora da 10 a 19 punti, da uno a 10 punti tale periodo sale a 15 giorni. Tale misura si applica per chi viene trovato alla guida del cellulare, senza cinture di sicurezza oppure marcia in senso vietato o infrange il limite di velocità.

Sospensione della patente: ecco cos’altro prevede il nuovo Codice della Strada

Secondo quanto reso noto, il nuovo Codice della Strada prevede un’ulteriore sospensione della patente fino a 30 giorni se una delle trasgressioni poc’anzi citate diventa causa di un incidente stradale stradale. Infine, ricordiamo che in casi come questi, così come sancisce l’articolo 218/6 bisogna anche prestare attenzione se ci si mette alla guida con il documento sospeso, perché si rischia la revoca della patente per 3 mesi insieme al fermo amministrativo dell’auto, oltre che una pena pecuniaria che può andare da 2046 euro a 8186 euro.

Esistono, tuttavia, dei casi speciali durante i quali è data la possibilità di guidare con la patente sospesa, ma solo per ragioni di lavoro che devono essere documentate alla Prefettura che rilascerà il permesso in determinate fasce orarie, ma non per più di 3 ore al giorno.